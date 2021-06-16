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1張圖：全美54.6%成人完全接種疫苗

台新冠增18死、本土確診167例 陳時中：雙北穩定

紐約客談╱解封高興太早？風險仍高 防疫不應放鬆

紐約客談

自去年新冠疫情爆發以來，長達一年多的戴口罩、保持社交距離、限制客容量等防疫措施，隨著州長葛謨15日一聲令下，幾乎全部解除；州內13個地標亮起彩燈、10個地點燃放焰火，狂歡之下，彷彿疫情已經不復存在。

然而，可去年疫情爆發期間，全民居家避疫的那段灰暗日子，相信很多人仍然歷歷在目；許多華人依然小心翼翼，不肯輕易將口罩取下，是餘悸猶存也好，是成了習慣也罷，在一段時間內還是會自覺採取防疫措施。

紐約華人社區的商家，對州府一夜之間解除防疫措施，幾乎沒人表現得欣喜若狂；因為全球範圍內疫情尚未得到全面控制、每天都有很多外國遊客進入美國，變種病毒仍然在傳播，疫苗的保護率也並非百分之百，染疫的風險還是存在的。

州府引以為傲的70%疫苗接種率，只是指第一針疫苗，有為數不少的民眾並未完全接種，仍然有感染新冠的可能；此外，還有數以十萬計12歲以下的兒童，迄今沒有疫苗可打；難道成年人可以放鬆防疫，卻讓孩子暴露在染疫風險之中嗎？

商家業者當然也想恢復疫情前客似雲來的場面，但過早放棄防疫，可能導致新一波疫情來襲；絕大多數經歷了去年居家避疫的民眾，都不希望這一幕再度發生吧。

紐約州不是獨立王國，不要說蜂擁而入的外國客，就是美國境內，也有疫苗接種率不理想的州，有一大批不相信疫苗、拒絕接種疫苗的民眾；紐約客無法做到獨善其身。

不管州府有多麼樂觀，華人的謹慎也不是杞人憂天；然而州府還未觀察一下防疫措施全面解除所帶來的後續反應，就燃放焰火大肆慶祝一番，真是太心急了。

紐約客談，每周二至周六見報。

疫苗 疫情 防疫

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