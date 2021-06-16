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1張圖：全美54.6%成人完全接種疫苗

台新冠增18死、本土確診167例 陳時中：雙北穩定

紐約防疫全解禁 華人商家謹慎：跟隨自己的腳步

記者顏潔恩／紐約報導
華人業者並不急於拆下隔離板，認為現階段還是要做好防疫。(記者顏潔恩╱攝影)
華人業者並不急於拆下隔離板，認為現階段還是要做好防疫。(記者顏潔恩╱攝影)

紐約州成人新冠疫苗接種率達到70%，州府15日宣布解除州內大部分商業的防疫相關限制；但考慮到全球疫情尚未取得控制、變種病毒的存在等，布碌崙(布魯克林)等地華社依然抱持謹慎態度，現階段將繼續「跟隨自己的腳步」做足防疫，以免再度爆發。

「安全勝於後悔」，華策會布碌崙分會主任梅兆波表示，自疫情發展以來，華策會已有一套安全防疫指南，儘管會參考州府和聯邦疾病防治中心(CDC)的建議，但現在仍覺得時機未成熟，「還是會按自己的腳步行事」。

華人商店仍持續要求顧客戴口罩、保持社交距離。(記者顏潔恩╱攝影)
華人商店仍持續要求顧客戴口罩、保持社交距離。(記者顏潔恩╱攝影)

防疫用品的價格下跌，攤販忙著甩賣。(記者顏潔恩╱攝影)
防疫用品的價格下跌，攤販忙著甩賣。(記者顏潔恩╱攝影)

他表示該會面向長者、弱勢群體的服務居多，為了他們和自身員工的安全，必須持續防疫政策，例如戴口罩、民眾需提前預約、體溫檢測、限制樓內人數等。

8大道好旺雜貨店業者林琳達也同意道，雖紐約市疫情得到很好控制，但以全球來看，其他國家還在爆發變種病毒，紐約不該掉以輕心；且既然已花錢裝上隔離板，現也不急於拆下來。

她說每個月仍購買消毒洗手液、口罩等防疫物資，但算值得；她也表示華人消費者應很少會重視州府的防疫解除令，大多很謹慎，若看到業者未遵守防疫措施，好感度會下降，最終遭殃的還是業者本身。

寶寶西藥房經理林先生說，醫院或診所在診治病人時，會確保病人不是新冠患者，相反地社區藥房很有可能會遇到攜帶新冠病菌的民眾，做足防疫還是必然。

在街頭擺攤的劉謙閥表示，政策對防疫用品的價格影響並不會太大，並不是社區的防疫意識下跌，而是市場的供應不像當初爆發時那麼緊缺，現階段價格本就很便宜了；例如去年疫情白熱化時一盒口罩要價40元，相比現在五盒賣十塊錢，進貨量日益減少，且都在想方設法大甩賣。

8大道各個商店仍持續執行防疫措施，要求顧客戴口罩。(記者顏潔恩╱攝影)
8大道各個商店仍持續執行防疫措施，要求顧客戴口罩。(記者顏潔恩╱攝影)

防疫 疫情 紐約市

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