詐2000萬元紓困金 華男最高囚32年

涉嫌詐騙2000萬元聯邦紓困金的馬穆戈認罪，最高面臨32年監禁。(取自臉書)

涉嫌在新冠疫情期間詐騙2000萬元聯邦紓困金 的華裔男子馬穆戈(Muge Ma，音譯，別名Hummer Mars)，15日在紐約南區聯邦法院認承認銀行詐欺 罪(bank fraud)和嚴重身分竊盜罪(aggravated identity theft) ，將於9月接受量刑，最高面臨32年監禁。

根據法庭文件，37歲的馬穆戈在新冠疫情期間謊稱自己擁有兩家擁有上百名員工的企業，受疫情影響無法為所有員工支付每月總額上百萬元的薪水，向聯邦小商業管理署(SBA)及五家銀行申請聯邦的薪資保護貸款 計畫(PPP)和經濟損失災害貸款項目(EIDL)。

但際上馬穆戈是這兩家公司的唯一員工，為獲得紓困金，他偽造銀行文件，稅務、保險和工資紀錄，遞交給SBA和銀行。

起訴書還指出，馬穆戈在申請過程中還謊稱自己為美國公民，但他其實只是永久居民。

馬穆戈還在去年4月致信一家加拿大新冠試劑盒廠商時，謊稱自己公司是與紐約州府簽約的新冠病毒檢測試劑盒及醫療用品供應商，但實際上該公司並非州府授權的註冊供應商，也未提供任何與新冠相關的產品供應。

在馬穆戈被捕前，SBA已經批准50萬元EIDL貸款給其一家公司，15萬元EIDL貸款給另一家公司，還有一家銀行也已經批准並支付約80萬元的PPP貸款。

馬穆戈於去年5月被捕，被控銀行詐欺、電信詐欺、對銀行不實陳述、詐欺美國政府罪，但他否認罪名，並申請以100萬元保釋，被法官拒絕。

15日馬穆戈成人銀行詐欺和嚴重身分竊盜罪，法官暫定於9月22日宣布量刑，最高可被判入獄32年。