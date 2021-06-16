我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新冠增18死、本土確診167例 陳時中：雙北穩定

加州大學新規：師生返校須打疫苗 有健康、宗教理由者可免

法拉盛凌晨不安 1女被刺傷 1男跳河亡

記者牟蘭╱紐約報導
一名30歲的女性於15日凌晨在法拉盛大酒店內被一名男子刺傷，圖為案發地附近。(記者牟蘭╱攝影)
一名30歲的女性於15日凌晨在法拉盛大酒店內被一名男子刺傷，圖為案發地附近。(記者牟蘭╱攝影)

法拉盛15日凌晨不安寧，先是一名30歲的女性於凌晨3時多在位於市中心的酒店被刺傷，送醫急救後脫離生命危險；後有一名29歲的男子跳進位於大學點大道交北方大道的附近法拉盛溪，民眾發現後報警求助，送醫後不治。

根據警方消息，109分局於15日凌晨3時20分收到報案，稱有一名30歲的女性在位於36-38號的發達盛大酒店(Flushing Hotel)，被一名男子刺傷；市警109分局與急救人員立即趕往現場，將這名受害人送醫急救，目前已沒有生命危險。

警方表示，嫌犯是一名45歲左右的男子，黑頭髮，最後一次出現時穿全黑的衣褲；至截稿前，嫌犯仍未落網，警方呼籲知情者提供線索。

另有一名29歲男子，15日清晨5時30分左右，因不明原因從位於大學點大道交北方大道的高架橋上，跳入法拉盛溪(Flushing Creek)，路人發現後立即報警，警方派遣直升機與潛水員前往現場救援，潛水員於當天早上6時30分找到跳水者，並將其送到岸上，隨即送往紐約長老會皇后醫院(NewYork-Presbyterian Queens Hospital)急救，但被宣布死亡，法醫已接手檢測該男子的死因。

警方表示，兩起案件均在調查中，呼籲任何之情人士，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

一名男子於15日清晨跳進法拉盛溪。(ABC視頻截圖)
一名男子於15日清晨跳進法拉盛溪。(ABC視頻截圖)

法拉盛 大學點 紐約長老會皇后醫院

上一則

誤飲含大麻減肥茶遭降職 公車司機提告

下一則

競選民事法庭法官 魯戈訪中華公所

延伸閱讀

紐約法拉盛華裔男女遭拋屍賓州 女死者華社活躍人士

紐約法拉盛華裔男女遭拋屍賓州 女死者華社活躍人士
30歲女子凌晨法拉盛酒店被刺 嫌犯在逃

30歲女子凌晨法拉盛酒店被刺 嫌犯在逃
「家人被捕要交保釋金」騙耆老數萬元

「家人被捕要交保釋金」騙耆老數萬元
皇后區南亞裔社區 支持黃敏儀

皇后區南亞裔社區 支持黃敏儀
王能訪世界日報 暢談政見

王能訪世界日報 暢談政見

熱門新聞

華裔女子聶玉瓊與家人斷聯近一周，警方已立案。(家人提供)

名校畢業名企工作 華女離奇失蹤近一周

2021-06-13 22:42
高景珍今年3月時在法拉盛做義工。(讀者提供)

紐約法拉盛華裔男女遭拋屍賓州 女死者華社活躍人士

2021-06-15 16:58
布朗斯維爾的一棟公寓樓內，12日發生母親將年幼子女拋窗後跳樓的家庭悲劇。(谷歌地圖)

「做自己好累」 24歲母崩潰將娃拋窗後跳樓

2021-06-13 11:19
華裔女子聶玉瓊與家人斷聯近一周。(家人提供)

名企工作華女失蹤近一周 被警方找到

2021-06-15 15:22
氣象局8日下午針對紐約州、新州、康州發出嚴重雷雨警報，預示本季度第一波熱浪正式來襲。(記者張晨/攝影)

紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲

2021-06-08 16:03
越南裔警員黃飛利浦(Philip Huynh)宵禁執法被罵22次「中國佬」，近日接受採訪表示自小就因為族裔遭到霸凌。(ABC7採訪視頻截圖)

亞裔警執法被罵22次「中國佬」 稱自小就因族裔遭霸凌

2021-06-11 15:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約法拉盛華裔男女遭拋屍賓州 女死者華社活躍人士

紐約法拉盛華裔男女遭拋屍賓州 女死者華社活躍人士
石正麗接受「紐時」採訪 否認武漢實驗室外洩病毒

石正麗接受「紐時」採訪 否認武漢實驗室外洩病毒
抽血分析：美國新冠確診首例前 5州已有民眾染疫

抽血分析：美國新冠確診首例前 5州已有民眾染疫
印度神童預言又成真了…英6月20日後發生「嚴重大事」

印度神童預言又成真了…英6月20日後發生「嚴重大事」
不認俄中密約？普亭：對中國準備武統台灣一無所知

不認俄中密約？普亭：對中國準備武統台灣一無所知