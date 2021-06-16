法拉盛凌晨不安 1女被刺傷 1男跳河亡

一名30歲的女性於15日凌晨在法拉盛大酒店內被一名男子刺傷，圖為案發地附近。(記者牟蘭╱攝影)

法拉盛 15日凌晨不安寧，先是一名30歲的女性於凌晨3時多在位於市中心的酒店被刺傷，送醫急救後脫離生命危險；後有一名29歲的男子跳進位於大學點 大道交北方大道的附近法拉盛溪，民眾發現後報警求助，送醫後不治。

根據警方消息，109分局於15日凌晨3時20分收到報案，稱有一名30歲的女性在位於36-38號的發達盛大酒店(Flushing Hotel)，被一名男子刺傷；市警109分局與急救人員立即趕往現場，將這名受害人送醫急救，目前已沒有生命危險。

警方表示，嫌犯是一名45歲左右的男子，黑頭髮，最後一次出現時穿全黑的衣褲；至截稿前，嫌犯仍未落網，警方呼籲知情者提供線索。

另有一名29歲男子，15日清晨5時30分左右，因不明原因從位於大學點大道交北方大道的高架橋上，跳入法拉盛溪(Flushing Creek)，路人發現後立即報警，警方派遣直升機與潛水員前往現場救援，潛水員於當天早上6時30分找到跳水者，並將其送到岸上，隨即送往紐約長老會皇后醫院 (NewYork-Presbyterian Queens Hospital)急救，但被宣布死亡，法醫已接手檢測該男子的死因。

警方表示，兩起案件均在調查中，呼籲任何之情人士，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。