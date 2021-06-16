誤飲含大麻減肥茶遭降職 公車司機提告

一名34歲的公車司機日前因飲用一款含有大麻 的減肥茶，被貶職為清潔工，日前他將該款減肥茶生產公司以虛假廣告，吿上紐約 東區聯邦法庭。

該公車司機為34歲史泰登島 居民亨特(Roy Hunter)，他在2012年11月得到自己的夢想工作「公車司機」，但因長期久坐不動，在2020年為了變得更加健康，開始飲用一家名為「改變生活」(Total Life Changes)公司生產的減肥茶。

該減肥茶在廣告中宣稱不含有THC，即大麻中提取的一種化合物，但亨特卻在不久後一次藥檢結果呈陽性，被降職為清潔工。

亨特百思不解後，通過實驗室對減肥茶成分進行了檢驗，結果發現該產品確實含有四氫大麻酚，正是導致他藥檢出問題的罪魁禍首。

亨特日前將該家減肥茶生產公司告上了法庭，指該公司對產品廣告的虛假宣傳，導致他時薪從35元下降到29元，並失去了加班費。

亨特律師李奇曼(Scott Richman)表示，這是一家價值數百萬元的公司將利潤至於民眾之上的案例，其生產的產品宣傳不實與陳述具有誤導性，只不過是為了誘導潛在買家購買他們的產品。