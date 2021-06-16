法拉盛社區活躍人士高景珍 與男友遭棄屍賓州

高景珍。(取自追思網站)

紐約 社區活躍人士高景珍與男友潘田建(Tianjian Pan，音譯)，日前被發現拋屍於賓州卡本郡(Carbon County)附近的樹叢中，引起社區譁然；熟悉高景珍的多位人士15日表示，她於今年2月底參與元宵晚會錄製後失聯，一度被傳因染疫不治，聽聞她的死因後都感到震驚不已。

根據賓州警方消息，卡本郡警方於5月22日在桑洛鎮(Lausanne Township)艾克力路(Eckley Rd.)附近州立公園的草叢中，發現兩具包裹在地毯中的屍體；警方於4日確定女屍為報住在法拉盛 55歲的高景珍，11日宣布男屍為60歲的潘田建。

認識她的社區人士日表示，高景珍來自中國吉林省延吉市，與男友在紐約居住，母親與兒子住在中國，她生前活躍在紐約華人 社區，曾任中國旗袍會紐約總會副會長，還擔任華人僑團聯合會第一屆華人華僑留學生運動會體育部部長，近年擔任一名華人的競選義工。

這名社區人士表示，高景珍又名「Amy」，為人熱心，2018年曾在法拉盛經營一家水療店，後轉手他人，之後直銷保健品，在法拉盛與她人合租公寓；友人稱，高篤信佛教，師傅是玄雷金剛，她與高四年前逐漸疏遠，再次聽聞，就是其死訊，感到唏噓不已。

另一名社區人士表示，高景珍與其男友潘田建相戀超過五年，男方是福州人，經營小巴公司，曾因觸犯法律，被判監禁，出獄後兩人繼續交往；她說，兩名死者曾在今年2月20日幫社團錄製元宵晚會，男方擔任晚會DJ，但在三天後，兩人突然失聯，後聽聞高的家人報警，稱無法找到其本人。

高景珍的友人說，高景珍失聯後，她的私家車仍停在家門口，友人均擔憂她遭遇不測，但有傳聞說，高景珍被傳染新冠病毒，一度認為她病重治療，因此放棄尋找，但近期得知高被拋屍荒野，感到非常震驚，「不管什麼過節，但也不能這麼殘忍的殺人」。

熟悉高景珍的人士表示，高景珍與潘田建都沒有合法移民身分，潘的背景較為複雜；另一名高的友人表示，她曾被高詢問是否加入經營大麻生意，但被她立即拒絕。

根據警方消息，潘田建身高5呎3吋，被發現時穿Hugo Boss襯衫、高皮靴，戴有金屬鑰匙夾的棕色皮帶；高景珍身高5呎5吋，穿著一件深色背心和一件無商標深色長袖毛衣，袖子上繡有3D花卉圖案，身穿黑色鞋褲，右耳戴棕褐色珍珠耳環。

警方表示，據初步調查顯示，該地為拋屍地，並非第一案發現場，具體的死因尚未確定，案件尚在調查中，呼籲民眾提供線索，可與本地警方聯絡。