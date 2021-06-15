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遏制暴力 皇后區檢警回收近80把槍

記者朱蕾╱紐約報導
檢方和警方合辦槍支回收活動，收回近80把槍支。(皇后區地檢辦公室提供)
檢方和警方合辦槍支回收活動，收回近80把槍支。(皇后區地檢辦公室提供)

皇后區地區檢察官辦公室、紐約州檢察長辦公室以及紐約市警，日前在皇后區舉辦槍支回收活動，共收回79支槍。紐約市槍支暴力近期增加，執法部門希望透過此活動減少社區中槍支的數量，從多方面遏制槍支暴力。

槍支回收活動，不會詢問槍支來源等任何問題，只要民眾交回槍支，就會收到一定金額的補償。

「重要的是，我們作為一個社區繼續團結起來，顯示槍支暴力並非不可解決。」皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，「我們必須採取一切可用方法，從街上拿走的每一支槍都可能挽救一條生命，避免一場潛在的悲劇。」她也感謝州檢察長詹樂霞(Letitia James)、市警和所有社區合作夥伴的支持以及對公共安全的堅定承諾。

詹樂霞表示，「槍支暴力威脅著社區，每天都讓紐約人處於危險之中；現在，解決槍支暴力問題比以往任何時候都更加重要，尤其是在槍支暴力警覺月期間，我們必須採取措施遏制這種破壞，並保護社區和家庭」。她還表示，州檢察長辦公室將繼續盡所能保護公共安全。

參與活動的社區組織表示，這是一個很好的例子表明政府執法部門關心並努力解決商業和住宅社區的擔憂，確保民眾的生活質量。

此次是凱茲成為皇后區地區檢察官後舉辦的第四次槍支回收活動，已共計收回285支槍。

檢方和警方合辦槍支回收活動，收回近80把槍支。(皇后區地檢辦公室提供)
檢方和警方合辦槍支回收活動，收回近80把槍支。(皇后區地檢辦公室提供)

槍支 紐約市 皇后區

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