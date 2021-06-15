「家人被捕要交保釋金」騙耆老數萬元

涉嫌電話詐騙的嫌犯。(警方提供)

皇后區近期有多名年長者遭遇「你家人被捕、要交保釋金」的電話詐騙，損失最多的一名長者被騙走3萬元現金；警方表示，執法部門絕不會通過電話要求保釋金，提醒民眾謹防此類騙局，特別是要告知家中長者。

警方表示，近一個半月裡，法拉盛 109分局、貝賽111分局、傑克森高地(Jackson Heights)115分局轄區內，均有一名或多名老人陷入騙子設下的圈套；騙徒致電受害人表示，受害人的家人被逮捕，需要馬上交一筆保釋金，才可暫時獲釋。受害人全部為年長者，其中兩人年過九旬。

5月26日中午11時30分左右，住在法拉盛149街夾38大道 附近的一名90歲老婦，被騙走3萬元；5月28日一天，就發生兩起，上午10時，住在傑克森高地88街夾25大道的一名91歲男性長者被騙走近2萬元；另一起發生在貝賽。

中午12時左右，住在38大道的一名79歲男性耆老接到一個電話，對方表示，耆老的兒子在新澤西被捕，需要9000元作為保釋金；騙徒還告訴耆老受害人，會安排一名保釋擔保人從受害人的住所取走保釋金。

受害人便前往銀行取錢並帶回家。沒過多久，一名男子來到受害人的家；受害人將裝有9000元現金的一個信封交給該男子。之後，受害人聯繫他的兒子，得知兒子沒有被逮捕，才知道被騙。

到受害人家取錢的男子被監控錄像記錄下來，警方公布該嫌犯照片，並呼籲民眾看到與照片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。