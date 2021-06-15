亞裔長者安全回家 法拉盛民間巡邏隊贊助電召車費

為保護法拉盛 地區的亞裔 長者安全外出，法拉盛民間巡邏隊(Public Safety Patrol)推出「亞裔長者平安回家電召車 贊助計畫」(Asian Elderly Get Home Safe Taxi Program)，65歲的法拉盛亞裔民眾晚間出行時，可獲得最高20元的車費。

面對一年來全市仇恨亞裔的歧視和攻擊現象激增，法拉盛民間巡邏隊(Public Safety Patrol)於今年3月成立，志願者經常在法拉盛街頭巡邏，致力於阻止罪案發生、維護社區安全，幫助改善社區環境。

民間巡邏隊副會長李啟基表示，仇恨亞裔頻發，導致很多亞裔、特別是年長者害怕外出，巡邏隊特別推出「亞裔長者平安回家電召車贊助計畫」，並捐出1000元作為項目啟動資金；每周一至周六晚5時至9時，法拉盛65歲以上的亞裔民眾可免費獲得車費不高於20元的電召車服務；需出示身分證件以證明年齡。

李啟基表示，需要此服務的民眾，請提前一小時撥打民間巡邏隊的專線(917)682-4038，「也希望各界人士能夠捐助，讓此項目能夠繼續下去，並擴展到其他地區，為更多亞裔長者服務。」