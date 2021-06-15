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研究報告：紐約市攔截盤查 9成針對有色人種

記者黃伊奕╱紐約報導
紐約市2020年遭攔截盤查者九成為有色人種。（路透）
紐約市2020年遭攔截盤查者九成為有色人種。（路透）

根據市警的最新數據，警方在2020年攔截盤查執法對象九成為有色人種，其中非洲裔高達一半，亞裔則僅占2%左右；市法援處(Legal Aid Society)譴責該結果顯示警方攔截盤查帶有嚴重種族偏見。

根據紐約市警發布的最新數據，在2020年攔截盤查執法對象中，91%為有色人種，相比前兩年仍在不斷增加。

非洲裔在紐約占據人口不到四分之一，但在去年攔截盤查執法比例中占56.23%，淺膚色西語裔(拉丁裔)占21.48%緊隨其後，深膚色西語裔(Black Hispanic)在該比例中占8.69%，而白人占紐約市人口比例42.7%，被執行攔截盤查僅占8.97%；此外2020年全市也有219名亞裔曾被攔截盤查，占所有事件中2.29%。

數據還顯示，94.56%攔截盤查並未發現槍枝、94.09%並未發現刀具以及98.13%並未發現其他武器。

雖然攔截盤查執法總次數從2019年1萬3459次，下降到了2020年9544次，但法援處認為，該下降與疫情期間民眾少上街有關。

法援處警察問責項目研究員葛里法德(Molly Griffard)表示，市警該數據表明，雖然市長聲稱要終止攔截盤查，但實際情況並未有顯著改變，「這些數據表明，紐約市警仍在用種族歧視的方式在執行攔截盤查，而且在促進公共安全方面毫無效果。」

紐約市 亞裔 種族歧視

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