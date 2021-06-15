華裔外賣郎送餐遭後背捅刀 警以仇恨犯罪調查

捅傷華裔外賣郎的嫌犯。（75分局提供）

一名布碌崙 (布魯克林)華裔 外賣郎日前在送餐期間騎著自行車外出，突遭陌生男子從後背刺傷，隨後男嫌逃走，75分局日前公布嫌犯照片，並以仇恨犯罪通緝 。

根據市警75分局消息，13日下午4時左右一名53歲的華裔外賣郎在布碌崙Fulton街3480號附近正騎著自行車送餐，期間一名同樣騎著自行車的男子從外賣郎身後接近，說了一句「發生了什麼」(What Happened)後，就突然拿出一把尖刀刺向受害者背部。

受害者受傷倒地，嫌犯則快速沿著Fulton街東向逃走，外賣郎在背部受傷情況下仍堅持送完餐，隨後報警被急救人員送醫治療。

據悉，受害者為案發地不遠處的「Lu Peking House」餐館外賣郎；餐館經理表示，該外賣郎被攻擊後摔倒在地，爬起來後繼續送餐，直到返回餐館後才意識到自己被捅傷了。

經理說，「他感覺自己的背有點濕，摸了摸發現一手的血」，意識到被捅後的外賣郎突然氣得跳起來，準備衝出去找攻擊者，「他立刻跑了出去，我把他叫住了」，經理安撫受害者冷靜下來後，等救護車趕來將他送去醫院。

目前外賣郎情況穩定，警方也涉入調查，並以仇恨犯罪案對此案展開調查。

根據警方，嫌犯約五呎8吋高，160磅左右，作案當日身穿綠色連帽衫、黑色長褲、黑色運動鞋、綠色滑雪面罩；現警方發布通緝令，呼籲如有發現任何可疑人物，立即致電止罪熱線(800­)577-8477，或上crimestoppers網站，或傳短訊274637再輸入tip577，所有信息絕對保密。

紐約市近來治安不斷惡化，剛剛過去的周末達入夏以來槍擊案最惡劣，僅13日晚至14日凌晨，全市就發生至少七起槍案，導致一人死亡。