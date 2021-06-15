228初中校園改建公園 民代、社區反對

魏普林(左一起）、羅添福、寇頓等人在228初中門口集會，抗議將該校部分校園改建為公園。（記者黃伊奕／攝影）

市府日前計畫將布碌崙 (布魯克林)華裔眾多的228初中一部分校園改建為公園，引起不少當地居民與家長不滿，州眾議員 寇頓(William Colton)14日與多名華社代表在學校門口舉行抗議，譴責市府該舉全然不顧對學校學生以及周圍居民帶來的負面影響。

曾在228初中擔任校長長達14年的Dominick D'Angelo表示，該校共1600名學生，其中35%為亞裔，市府計畫將校區後方區域改建為對外開放的公園，全然不顧學校與師生的反對。

寇頓表示，該計畫問題重重，僅公園衛生如何確保都未明確，該校家長會、第11社區委員會、第21教育理事會均未得到過相關通知，他認為市府必須先公布相關細節，徵詢當地民眾同意,否則他會帶領當地居民反對到底。

布碌崙華人社區服務中心負責人羅添福表示，該校校園如果被改建成公園，恐會吸引大量遊民甚至癮君子聚集，對學生、家長以及周圍居民安全帶來影響；市府明明可以用者450萬元經費修建可負擔住房或提供心理諮詢服務，解決紐約市目前嚴重的遊民以及民眾心理健康問題；他呼籲周圍華裔多參加該中學的家長會議，或聯繫當地民選官員，發出自己反對聲音，阻止市府該計畫落成。

寇頓呼籲民眾撥打其辦公室電話(718)236-1598，並領取相關請願書，一起阻止市府該行為，隨後寇頓與現場民眾組織起遊行 車隊貼上各種示威牌，在街道遊行示威；當日正在參選市主計長的州眾議員魏普林(David Weprin)、市議會第47選區參選人卡瑞斯尼(Alec Brook-Krasny)也參加了此次遊行。