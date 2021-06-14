警公布百頁證據 指潘勤軒為兇嫌

最新公布的近百頁法庭文件中顯示潘勤軒對殺害蔣凱文早有預謀；圖為潘勤軒被捕後視訊過堂。(ABC視頻截圖)

涉嫌槍殺耶魯大學華裔研究生蔣凱文 (Kevin Jiang，音譯)的麻省理工學院(MIT)華裔博士生潘勤軒 (Qinxuan Pan)，於日前被捕，在最新公布的近百頁法庭文件中，還原過去四個月中的警方辦案過程，發現潘勤軒在作案前就已經預謀且準備充分，並有多項證據都指向潘勤軒就是殺害蔣凱文的兇嫌；而蔣凱文未婚妻佩里(Zion Perry)也表示，感到潘勤軒「對她有意思」。

作案準備充分 撞擊後連開數槍

今年2月6日晚約8時30分，康州紐黑文警方獲報後到達案發現場，發現蔣凱文倒在地上，在臉部、軀幹都有多次槍傷，且遭到嫌犯近距離射。

根據附近目擊者表示，在聽到槍擊聲後，看到一台黑色的休旅 車駛離現場；警方調閱附近路口監視器後，看到在案發前，該輛休旅車以近距離的方式，尾隨蔣凱文的車輛，在撞擊蔣凱文車子後，蔣凱文下車走近休旅車，接著附近居民就聽到多聲槍響。

在案發後約30分鐘，一間廢鐵回收公司報警，表示在停車場中看到可疑車輛，警方到場後，發現是由潘勤軒開的休旅車卡在鐵軌，潘勤軒聲稱自己要開車離開康州，但錯過高速公路交流道，車子不慎卡在鐵軌上，警方發現該輛休旅車登記地址不在康州，且車輛已掛失，潘勤軒強調，該輛車為租來的，但由於無法交出證明，警方最後請拖吊公司將車子拖走；文件中還顯示，警方發現在SUV的副駕駛座，放一個黑色行李箱。

在拖吊車到現場後，司機要求潘勤軒離開鐵軌，但他卻多次試圖回到車上拿該行李箱，取出行李箱後由拖吊車司機將潘勤軒載到北黑文(North Haven)的連鎖酒店Best Western。

隨身物和車上血跡 與蔣凱文DNA相符

當晚潘勤軒以信用卡訂房，隔天在酒店旁的Arby's速食店，一名員工在餐館垃圾桶發現一把Ruger SR1911半自動手槍、彈藥、黑色行李箱、三個車牌、剪刀和衣服等，而警方相信這些物品均屬於潘勤軒，且物品上及休旅車上發現的血跡與蔣凱文DNA相符。

在公布的文件中也指出，佩里與潘勤軒參加學校的同一個基督教團體，雖曾有多次交談但僅限於朋友；不過佩里在接受調查時，也表示她感到「在當時潘勤軒對她有意」。

在蔣凱文遭槍殺的前一周，才與佩里在社交媒體上公布雙方訂婚的喜訊和照片，而佩里和潘勤軒為臉書好友；文件顯示，兩人最後一次聯絡，是在去年5月時，佩里從MIT畢業時，潘勤軒主動傳臉書訊息，恭喜佩里畢業並希望能夠和佩里視訊，但佩里未答應。

法庭文件中還顯示，警方在現場發現的八個彈殼，與在速食店垃圾桶找到的手槍比對，結果手槍彈道與案發現場的彈殼並不完全相符，不過卻與此前在紐黑文其他地方回報的三次槍擊案相符，且其中至少有兩次，潘勤軒就是開著該輛從麻州車行騙來的休旅車「試乘」。

父母接潘勤軒南下 未被起訴罪名

在2月11日案發後幾天，警方在喬治亞州大都會區的Duluth找到追蹤車輛，攔下後發現車內僅有潘勤軒父母；在與警方的調查中，潘勤軒父親聲稱，在四、五天前，他們接到來自潘勤軒的電話，表示自己在康州且「需要幫忙」，二老於是從麻州開到康州接潘勤軒，三人一路往南開，沿途睡在車上；不過對於何時是最後一次看到潘勤軒，潘父則表示不清楚，目前兩人未被起訴任何罪名。

在犯案後逃亡四個月，潘勤軒最後於上月14日在阿拉巴馬蒙哥馬利市落網，他在被捕的六周前以「蔡亨利」(Henry Cai，音譯)的假名租下一間房子，且租房期間也毫無異樣，「完全是一個正常人」，聯邦法警(The US Marshals Service)在當天早進入潘勤軒的租屋處，將他以謀殺罪逮捕。

潘勤軒目前仍被拘留，法官也將保釋金設為2000萬元，預計下月將再次上庭，而潘勤軒律師則希望能將保釋金下調為100萬元。