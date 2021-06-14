我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美54.1%成人 完全接種疫苗

台本土確診增185例、15死 陳時中：疫情往好的方向發展

華埠禮品店火災 濃煙瀰漫無人傷

記者顏嘉瑩／紐約報導
濃煙從店裡竄出。(黃華清提供)
濃煙從店裡竄出。(黃華清提供)

曼哈頓華埠人來人往的堅尼路(Canal St.)13日下午發生火災，一間禮品店地下室起火散出濃濃黑煙，警消人員獲報後感到現場救火，雖目前無造成人員傷亡，不過該起意外也導致堅尼路交通堵塞，所幸火勢在一個多小時後就被控制住。

https://youtube.com/shorts/3UbvJcX3j2c?feature=share

(影音來源：黃華清提供)

該起意外發生在13日下午約2時，警消獲報在鄰近堅尼路與茂比利街(Mulberry St.)的堅尼路205號禮品店發生火災，現場瀰漫濃濃黑煙，消防人員在10分鐘後趕到現場救火；由於濃煙持續從屋內竄出，消防人員動用了兩個消防栓同時間救火，並要求更多消防車支援。

堅尼路為華埠主要交通幹道，尤其假日人來人往，意外發生後造成堅尼路北向交通堵塞，市警也加派人手到場協助指揮交通。

在火災時恰巧路過堅尼路的美國酒店華裔協會主席黃華清表示，看到現場很多消防車和一輛救護車在旁待命，而由於假日有不少人到華埠、小義大利購物逛街，火災發生後看到濃煙，也有不少人在一邊旁觀。

最後在火災發生後約一個小時，火勢被控制住，警方約在下午3時恢復堅尼路部分交通，所幸目前沒有人員傷亡，而目前起火原因也在調查中。

消防人員動用兩個消防栓同時救火。(黃華清提供)
消防人員動用兩個消防栓同時救火。(黃華清提供)
堅尼路禮品店在13下午發生火災。(黃華清提供)
堅尼路禮品店在13下午發生火災。(黃華清提供)

華埠 義大利 美國

上一則

豪華公寓Brooklyn Point頂樓泳池開放

下一則

紐約長老會醫院 要求員工打疫苗

延伸閱讀

紐約華埠禮品店火災 濃煙瀰漫交通回堵

紐約華埠禮品店火災 濃煙瀰漫交通回堵
「華埠英雄譜」英文版發布 憶90年代華埠風雲

「華埠英雄譜」英文版發布 憶90年代華埠風雲
攝影正義 珠江辦懷念李揚國聯展

攝影正義 珠江辦懷念李揚國聯展
提前投票登場 距華埠最近投票點在曼哈頓社區學院

提前投票登場 距華埠最近投票點在曼哈頓社區學院
華埠藍天使巡邏隊 金山奧克蘭市府頒榮譽狀

華埠藍天使巡邏隊 金山奧克蘭市府頒榮譽狀

熱門新聞

布朗斯維爾的一棟公寓樓內，12日發生母親將年幼子女拋窗後跳樓的家庭悲劇。(谷歌地圖)

「做自己好累」 24歲母崩潰將娃拋窗後跳樓

2021-06-13 11:19
華裔女子聶玉瓊與家人斷聯近一周，警方已立案。(家人提供)

名校畢業名企工作 華女離奇失蹤近一周

2021-06-13 22:42
氣象局8日下午針對紐約州、新州、康州發出嚴重雷雨警報，預示本季度第一波熱浪正式來襲。(記者張晨/攝影)

紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲

2021-06-08 16:03
越南裔警員黃飛利浦(Philip Huynh)宵禁執法被罵22次「中國佬」，近日接受採訪表示自小就因為族裔遭到霸凌。(ABC7採訪視頻截圖)

亞裔警執法被罵22次「中國佬」 稱自小就因族裔遭霸凌

2021-06-11 15:49
由法國政府贈送的第二尊自由女神像將於獨立日前運抵紐約市，在國慶節長假期間佇立在艾利斯島，圖為工人在巴黎為銅像打包。(美聯社)

法贈美第二尊自由女神像 7/1到紐約

2021-06-10 09:20
紐約市目前已經有超過57%的成年人完成接種，近66%的成人完成至少一劑接種，10日全市七天平均檢測陽性率為0.71%。（州長辦公室提供）

紐約近期8成確診者染4大變種病毒 近5%為印度變種

2021-06-11 09:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新屋牆壁後發現巨大密室 密州情侶：很划算

新屋牆壁後發現巨大密室 密州情侶：很划算
河南舞蹈節目「洛神」驚豔眾人 舞者水中泡26小時

河南舞蹈節目「洛神」驚豔眾人 舞者水中泡26小時
「做自己好累」 24歲母崩潰將娃拋窗後跳樓

「做自己好累」 24歲母崩潰將娃拋窗後跳樓
名校畢業名企工作 華女離奇失蹤近一周

名校畢業名企工作 華女離奇失蹤近一周
彭文正指蔡英文已打輝瑞 指揮中心調閱系統證實未施打

彭文正指蔡英文已打輝瑞 指揮中心調閱系統證實未施打