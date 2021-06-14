華埠禮品店火災 濃煙瀰漫無人傷

濃煙從店裡竄出。(黃華清提供)

曼哈頓華埠 人來人往的堅尼路(Canal St.)13日下午發生火災，一間禮品店地下室起火散出濃濃黑煙，警消人員獲報後感到現場救火，雖目前無造成人員傷亡，不過該起意外也導致堅尼路交通堵塞，所幸火勢在一個多小時後就被控制住。

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(影音來源：黃華清提供)

該起意外發生在13日下午約2時，警消獲報在鄰近堅尼路與茂比利街(Mulberry St.)的堅尼路205號禮品店發生火災，現場瀰漫濃濃黑煙，消防人員在10分鐘後趕到現場救火；由於濃煙持續從屋內竄出，消防人員動用了兩個消防栓同時間救火，並要求更多消防車支援。

堅尼路為華埠主要交通幹道，尤其假日人來人往，意外發生後造成堅尼路北向交通堵塞，市警也加派人手到場協助指揮交通。

在火災時恰巧路過堅尼路的美國 酒店華裔協會主席黃華清表示，看到現場很多消防車和一輛救護車在旁待命，而由於假日有不少人到華埠、小義大利 購物逛街，火災發生後看到濃煙，也有不少人在一邊旁觀。

最後在火災發生後約一個小時，火勢被控制住，警方約在下午3時恢復堅尼路部分交通，所幸目前沒有人員傷亡，而目前起火原因也在調查中。