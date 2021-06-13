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華人參選爆棚 法拉盛投票站前如「廟會」

記者牟蘭╱紐約報導
金兌錫(中)支持楊愛倫(左二)參選第20選區市議員。(記者牟蘭╱攝影)
金兌錫(中)支持楊愛倫(左二)參選第20選區市議員。(記者牟蘭╱攝影)

紐約市民主黨初選提前投票12日開始，皇后區多個選區華人、亞裔參政熱情高漲，單是法拉盛就有六名華裔參選市議員，當天大部分參選人都在41路的投票站前設立攤位，拉票衝刺，成為一道新的風景線，有如「廟會」般熱鬧。

今年採取「排序複選制投票」，參選人「和氣」競爭；左起為尹導、王能、陳海靈與崔容準...
今年採取「排序複選制投票」，參選人「和氣」競爭；左起為尹導、王能、陳海靈與崔容準。(記者牟蘭╱攝影)

位於法拉盛41路的紐約童軍俱樂部(The Boy's Club of New York)，投票站工作人員表示，雖然今年提前投票站首日未像去年總統選舉時大排長龍，但較往年同期，投票率已有所增加。

根據市府規定，民選官員參選人的競選團隊需距投票站100呎外設立攤位，12日一早，已有多位參選人與義工，按規定在附近向路人分發競選資料。

市議會第20選區有六名華裔、一名韓裔與一名西語裔參加民主黨初選，黃敏儀(Sandra Ung)當日攜父母投票，崔容準(John Choe)、尹導(Dao Yin)也在首日投票，陳海靈稱他先前已提交「缺席投票」，均呼籲華裔積極投票，選出代表自己聲音的民選官員。

參選人的競選團隊距投票站100呎設立攤位，法拉盛41路宛如「廟會」般熱鬧。(記者...
參選人的競選團隊距投票站100呎設立攤位，法拉盛41路宛如「廟會」般熱鬧。(記者牟蘭／攝影)

州眾議員金兌錫(Ron Kim)為楊愛倫(Ellen Yang)與崔容準站台，他鼓勵選民利用提前投票站，避免22日初選日的人潮；楊愛倫呼籲華裔選民團結，提高族裔的政治地位，「一等公民要投票」。

民選官員參選人的競選團隊距投票站100呎設立攤位，法拉盛41路宛如「廟會」般熱鬧...
民選官員參選人的競選團隊距投票站100呎設立攤位，法拉盛41路宛如「廟會」般熱鬧。(記者牟蘭╱攝影)

王能(Neng Wang)表示，早在劉醇逸首次參選市議員時，他就幫劉助選拜票，今年首次競選，感到不同的責任；他說，今年採取「排序複選制投票」(Ranked Choice Voting)，參選人間並不像過去劍拔弩張，「和氣」競爭，當天41路像「廟會」一樣熱鬧。

88歲的章成華(左)12日首日就參加早鳥投票。(記者牟蘭／攝影)
88歲的章成華(左)12日首日就參加早鳥投票。(記者牟蘭／攝影)

88歲的章成華在投票站開放首日投票，他說，過去不了解投票的重要性，受楊愛倫影響才轉而積極投票，今年是他首次參與市級民選官員選舉；他說，疫情爆發後，法拉盛的資源分配不均等問題暴露，盼望新任市議員改變這一問題。

88歲的章成華(左一)12日首日就參加早鳥投票。(記者牟蘭／攝影)
88歲的章成華(左一)12日首日就參加早鳥投票。(記者牟蘭／攝影)

皇后區其他地區民主黨參選華人尚有：陳熠(Yi Chen)參選包括艾姆赫斯特與傑克森高地等地的第25選區市議員，黃啟俊(Edwin Wong)與臧東慧(Donghui Zang)參選包括森林小丘與秋園的第29選區市議員。

民選官員參選人的競選團隊距投票站100呎設立攤位，法拉盛41路宛如「廟會」般熱鬧...
民選官員參選人的競選團隊距投票站100呎設立攤位，法拉盛41路宛如「廟會」般熱鬧。(記者牟蘭／攝影)

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