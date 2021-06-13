盼打擊仇恨犯罪 布碌崙華人紛挺楊安澤

一對華裔夫婦登記為選民，但因未入黨無法在初選投票。(記者顏潔恩／攝影)

紐約市初選提前投票 ，設在布碌崙(布魯克林)日落公園的投票站自早8時開門起，便陸續有華人選民前來投票，不管是年長者或年輕人，多人表示，此次投票主因近期不斷發生的亞裔 仇恨犯罪，不少人票投華裔市長參選人楊安澤 ，希望他當選後能有政策保護亞裔的安全。

位於59街552號Our Lady of Perpetual Help教堂，是當地華社的投票站之一，首投日早晨並沒有太多人潮，選民無需排隊就能順利進入投票，但所有人仍注重防疫，全程戴著口罩。

74歲的陳楚宏首次登記成為選民，在華裔工作人員的幫助下完成投票；他說雖成為公民七年，可之前沒有強烈意願想行使投票權，直到亞裔仇恨犯罪在社區爆發，感覺是時候站出來創造改變。

市長競選備受矚目，陳楚宏表示他投給楊安澤，主因楊安澤身為亞裔，比起其他族裔更能理解亞裔所面臨的問題；在必要時候，市長也有渠道能把城市問題反應給州府、聯邦層面，若有楊安澤為亞裔發聲，就能引起更多的關注並提供解決方案。

30多歲的趙約翰也帶著兩個女兒前來投票，他認為華人現在重視人身安全問題，高過市長當選後能給當地人帶來的福利；他選楊安澤為第一順位，且沒為其他參選人排名，「真心希望他(楊安澤)能幫到華人社區，我們的人身自由和平等需要維護」。

在該投票站工作的林健秀表示，或許是首投日的關係，當天並沒有出現人潮，；當天也有一對華裔夫婦一心要投給華裔參選人，雖已登記成為選民，但因無入黨派無法投票，只能填表格資料明年再投票。