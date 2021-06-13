曼哈頓投票站冷清 遠不及去年大選人潮

曼哈頓提前投票站冷清遠不及去年大選。(記者金春香／攝影)

紐約市初選提前投票 ，雖然今年有包括市長、區長、市議員等眾多重要職位的選舉，但曼哈頓各投票站的投票情況卻較為冷清，遠不及去年10月下旬開始的總統大選提前投票盛況，很多選民表示由於參選人眾多，仍需要時間做考量後再投出選票，以確保選票傳達自己的真實聲音。

華埠 中心雖沒有提前投票點，但顯利街220號(220 Henry St.)投票點是周圍住宅樓最密集，且距離華埠最近的提前投票點，然而12日上午前來投票者寥寥。

該投票點協調員Thomas Cristiani表示，從8點開門起，站外就沒有任何人排隊，一上午時間內僅有不到100人前來投票，預計此次提前投票期間只會有2000名左右的選民出現，這一數字與去年總統大選提前投票期間超過6000人投票相比，冷清需多。

選民黃麗玉說，因為要上班，她總選擇提前投票，雖然是共和黨籍，但此次市長選舉仍看好楊安澤 ，希望他初選勝出，好能在11月大選中將選票投給楊安澤。

數月來為第一選區市議員參選人莫美倫(Maud Maron)奔走拉票的朱雅婷，當日早不到8時就到達顯利街投票站，驚奇地發現投票者甚至還沒有各參選人的助選團隊成員多。

朱雅婷說，雖然她對第一選區市議員參選人排序已經有了明確答案，但對其他幾個職位仍有不確定，對於市長一職，能登上她選票的是亞當斯(Eric Adams)、楊安澤、賈西亞(Kathryn Garcia)和麥奎雷(Ray McGuire)，但日前亞當斯稱使用遠程教學方式讓一名老師同時為300至400名學生上課的言論，令她感到不安，「好不容易盼來全面復課，如果下任市長有這種想法，豈不是重蹈覆轍。」她決定研究亞當斯的言論，等22日初選日再投票。

朱雅婷還指出，近日來疫情緩和，不少參選人的助選團對都登門造訪選民，華社不少年長選民可能已經申請不在籍選票(absentee ballot)，這也很可能是提前投票人數較少的原因之一。