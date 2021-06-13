亞當斯教育計畫挨轟 楊安澤同聲譴責：會帶來災難

楊安澤訪日落公園華社，呼籲積極投票。(記者顏潔恩╱攝影)

紐約市 長參選人、布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)日前在談教育 計畫時，指網課可解決師資短缺，允許一名教師同時對三、四百名學生教課，被民眾轟根本不懂教育；市長參選人楊安澤12日積極走訪社區，也不忘發布聲明譴責亞當斯，指其計畫只會給家長帶來災難。

原本在最近民調中最受看好的亞當斯，因傳聞早已移居新澤西州，失去部分選民的信任；在11日一個視頻訪問中，亞當斯對教育政策的發言更是引眾怒，他表示遠距教學允許學生無需返回校園上課，且也不用雇更多教師，「一名教師可同時跟300到400名學生上課」，是科技帶來的方便。

此訪問在推特有超過150萬次的觀看量，評論都一邊倒向吐槽亞當斯，指遠距教學，學生根本無法專心上課；此外在上百名學生的教室中，就算有疑惑也很難向教師發問，痛批這個想法極不成熟，也有網頁揶揄亞當斯，「遠距讓市長可以從新州李堡(Fort Lee)引領紐約市」。

對此楊安澤12日也發布聲明，表示包括民選官員、教育專家、政治學者等均對亞當斯的計畫表示不滿；他說自己的孩子在公校上學，切身感受遠距教學遠不夠課堂教課有效，也因此是首個要求返校的參選人。

他指出亞當斯讓遠距教學永久化的政策，只會帶來教育災難，「我們要幫助學生從去年落後的課業中恢復過來，必須讓他們重返校園」。

亞當斯失言引挨轟，隨後也在推特上緊急滅火，表示自己指的是為中學生舉行在線研討會；他解釋自己曾有學習障礙，深知在課堂上獲個別關注的重要性，一直都為重返校園而戰。

另一方面，提前投票首日，楊安澤和妻子呂艾玲馬不停地走訪社區拜票；楊安澤當天拜訪日落公園美國亞裔 社團聯合總會，提醒提前投票已經開始，選民要把握機會投票。

他強調，亞裔在美國社會遭遇太多不公平對待，例如最高也只能擔任到經理等職位，能力再好也難往上升職，要在白人的管理下；他說此次是千載難逢的機會，錯失的話很久才能等到下個亞裔市長，而亞裔擔任紐約市長會給社會發出強而有力的信息，「一切皆有可能」。