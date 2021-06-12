改善拉瓜地亞機場噪音影響 州參議會通過提案

州參議會日前通過「拉瓜地亞周邊規則」永久化提案，以改善皇后區東北部的噪音污染；圖為法拉盛上空的飛機。(本報檔案照)

拉瓜地亞機場 (LGA)擴建，再度引發法拉盛、貝賽與白石鎮等居民對飛機噪音污染的擔憂；為改善這一問題，紐約州參議會日前通過「拉瓜地亞周邊規則」(LaGuardia Perimeter Rule)永久化提案，除周六與飛往丹佛及科羅拉多航班外，禁止1500哩外的直飛航班往返拉瓜地亞機場。

皇后區 東北部多年來備受飛機噪音的困擾，據統計，每年美網公開賽(US Open)期間，住宅上空一分鐘有至少兩台飛機低空飛過，嚴重影響當地居民的生活品質；對此，州參議員劉醇逸在州參議會提案「拉瓜地亞周邊規則」，旨在減少飛機噪音污染，改善當地的空氣污染，呼籲當局嚴格執行這項法案。

劉醇逸表示，因拉瓜地亞機場擴建，加劇了當地飛機噪音，民眾更擔憂這項提案被取消；他說，噪音污染將對民眾的生活品質造成負面影響，許多生活在噪音的民眾出現失眠、心血管疾病，以及焦慮症等心理問題，他承諾與州眾議員 布朗斯汀(Edward Braunstein)合作，讓該案盡快在州眾議會通過。

2012年，聯邦航空管理局(FAA)為配合「新一代空中交通系統」(NextGen)的實施，改變了拉瓜地亞機場(Laguardia)和甘迺迪國際機場(JFK)的飛行航線，導致皇后區東北部和長島部分地區的飛機噪音影響的情況進一步惡化。

國會「安靜天空核心小組」(Quiet Skies Caucus)的創始人之一的國會眾議員孟昭文，多次向國會要求聯邦航空管理局降低飛機噪音標準；在其呼籲下，噪音標準從65分貝降低至60分貝，她並承諾在未來十年內，再降低其標準至55分貝，減少飛機噪音對居民生活造成的不利影響，提高民眾的生活質量。