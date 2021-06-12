我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登促G7談抗中 譴責強制勞動和抗衡一帶一路

美債上周表現一年最佳 投資人不甩通膨升高

改善拉瓜地亞機場噪音影響 州參議會通過提案

記者牟蘭／紐約報導
州參議會日前通過「拉瓜地亞周邊規則」永久化提案，以改善皇后區東北部的噪音污染；圖為法拉盛上空的飛機。(本報檔案照)
州參議會日前通過「拉瓜地亞周邊規則」永久化提案，以改善皇后區東北部的噪音污染；圖為法拉盛上空的飛機。(本報檔案照)

拉瓜地亞機場(LGA)擴建，再度引發法拉盛、貝賽與白石鎮等居民對飛機噪音污染的擔憂；為改善這一問題，紐約州參議會日前通過「拉瓜地亞周邊規則」(LaGuardia Perimeter Rule)永久化提案，除周六與飛往丹佛及科羅拉多航班外，禁止1500哩外的直飛航班往返拉瓜地亞機場。

皇后區東北部多年來備受飛機噪音的困擾，據統計，每年美網公開賽(US Open)期間，住宅上空一分鐘有至少兩台飛機低空飛過，嚴重影響當地居民的生活品質；對此，州參議員劉醇逸在州參議會提案「拉瓜地亞周邊規則」，旨在減少飛機噪音污染，改善當地的空氣污染，呼籲當局嚴格執行這項法案。

劉醇逸表示，因拉瓜地亞機場擴建，加劇了當地飛機噪音，民眾更擔憂這項提案被取消；他說，噪音污染將對民眾的生活品質造成負面影響，許多生活在噪音的民眾出現失眠、心血管疾病，以及焦慮症等心理問題，他承諾與州眾議員布朗斯汀(Edward Braunstein)合作，讓該案盡快在州眾議會通過。

2012年，聯邦航空管理局(FAA)為配合「新一代空中交通系統」(NextGen)的實施，改變了拉瓜地亞機場(Laguardia)和甘迺迪國際機場(JFK)的飛行航線，導致皇后區東北部和長島部分地區的飛機噪音影響的情況進一步惡化。

國會「安靜天空核心小組」(Quiet Skies Caucus)的創始人之一的國會眾議員孟昭文，多次向國會要求聯邦航空管理局降低飛機噪音標準；在其呼籲下，噪音標準從65分貝降低至60分貝，她並承諾在未來十年內，再降低其標準至55分貝，減少飛機噪音對居民生活造成的不利影響，提高民眾的生活質量。

拉瓜地亞機場 眾議員 皇后區

上一則

PlaceNYC首選改楊安澤：資優班、特殊高中招生 看法一致

延伸閱讀

力行綠生活 紐約州參議員劉醇逸騎單車11小時到州府

力行綠生活 紐約州參議員劉醇逸騎單車11小時到州府
紐約州參議員劉醇逸 皇后區騎行164哩到州府上班

紐約州參議員劉醇逸 皇后區騎行164哩到州府上班
小頸國殤日遊行 楊安澤、劉醇逸緬懷先烈

小頸國殤日遊行 楊安澤、劉醇逸緬懷先烈
地鐵列車員煞車救華男 劉醇逸表彰

地鐵列車員煞車救華男 劉醇逸表彰
接棒選市長 劉醇逸挺楊安澤 「承載亞裔參政夢想」

接棒選市長 劉醇逸挺楊安澤 「承載亞裔參政夢想」

熱門新聞

上月24日攻擊林瑋致死的嫌犯菲格羅亞被警方逮捕，以誤殺罪名移送法辦。(取自ABC6視頻截圖)

嫌犯一拳致費城中餐館老闆身亡 警：不是仇恨犯罪

2021-06-04 14:42
氣象局8日下午針對紐約州、新州、康州發出嚴重雷雨警報，預示本季度第一波熱浪正式來襲。(記者張晨/攝影)

紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲

2021-06-08 16:03
越南裔警員黃飛利浦(Philip Huynh)宵禁執法被罵22次「中國佬」，近日接受採訪表示自小就因為族裔遭到霸凌。(ABC7採訪視頻截圖)

亞裔警執法被罵22次「中國佬」 稱自小就因族裔遭霸凌

2021-06-11 15:49
由法國政府贈送的第二尊自由女神像將於獨立日前運抵紐約市，在國慶節長假期間佇立在艾利斯島，圖為工人在巴黎為銅像打包。(美聯社)

法贈美第二尊自由女神像 7/1到紐約

2021-06-10 09:20
國家氣象局發布嚴重雷雨警報，強風強雨造訪紐約。(記者張晨/攝影)

國家氣象局發布嚴重雷雨警報 強風強雨造訪紐約

2021-06-04 16:13
紐約市目前已經有超過57%的成年人完成接種，近66%的成人完成至少一劑接種，10日全市七天平均檢測陽性率為0.71%。（州長辦公室提供）

紐約近期8成確診者染4大變種病毒 近5%為印度變種

2021-06-11 09:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大S婚變7天打破沉默 深夜怒嗆「蔡！屠殺我們！」

大S婚變7天打破沉默 深夜怒嗆「蔡！屠殺我們！」
45歲王力宏疑赴美完成接種 網驚：在超市打疫苗？

45歲王力宏疑赴美完成接種 網驚：在超市打疫苗？
台首例打AZ疫苗死亡 打莫德納送加護病房

台首例打AZ疫苗死亡 打莫德納送加護病房
疫情下 南加保母這職業 薪資比博士後還高

疫情下 南加保母這職業 薪資比博士後還高
清華學霸婚禮 賓客高考均分680 網嘆：神仙聚會

清華學霸婚禮 賓客高考均分680 網嘆：神仙聚會