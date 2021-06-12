華裔檢察官血癌復發 僑界13日辦捐髓登記

慈濟、文教中心及急難救助協會聯合舉辦骨髓捐贈登記。(主辦方提供)

加州華裔檢察官 黃一峰(Charlie Huang)因血癌復發，親友正全力為他尋找匹配骨髓以挽救他的生命；慈濟基金會紐約 分會、紐約華僑文教服務中心及大紐約區僑界急難救助協會，將於13日(周日)在慈濟法拉盛及長島 會所舉行骨髓捐贈登記活動，給黃一峰和其他需要骨髓幹細胞移植的病患帶來希望。

慈濟紐約分會執行長蘇煜升表示，黃一峰需要做骨髓幹細胞移植才能活下去，華裔病人找到適合的骨髓幹細胞的機率相當低；慈濟之前每次捐血活動均提供骨髓捐贈取樣登記，但去年因疫情受到影響，為挽救更多生命，將重啟登記活動。

黃一峰任職南灣地方檢察官辦公室20年，曾協助成立全國亞太裔檢察官協會，他的父親黃公弼曾任南灣華僑文教服務中心主任；紐約文教中心主任陳正豐說，黃一峰的父親曾是他的同事，父子二人都對亞裔貢獻良多。紐約急難救助協會理事長王金智鼓勵社區年輕一代積極獻愛心，將自己的資料建檔於骨髓資料庫中。

慈濟表示，使用棉花棒在口腔內壁輕輕擦拭就完成DNA取樣、寄出，骨髓資料會直接進國家骨髓庫，若跟病人的骨髓型相符，屆時可採用「周邊血捐贈」，即從手臂血管抽血，濾出幹細胞完成捐贈。

骨髓捐贈登記面向18至44歲的民眾，13日(周日)上午10時30分至下午2時30分在慈濟紐約分會會所，地址：法拉盛北方大道137-77號；電話(718)888-0866轉醫療組；同日上午11時至下午2時在長島會所，地址：東威利斯頓大道60號(60 E Williston Ave., East Williston, NY)，電話(516)873-6888。