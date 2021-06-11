華裔性侵受害人頻遭裸照威脅 檢方：散布者恐被關一年

紐約勵馨聯合皇后區檢察官辦公室於10日舉辦「私密照被洩露的法律保護講座」，為民眾講解相關法律。(視頻截圖)

紐約勵馨婦幼關懷中心表示，不少前來求助的性侵或家暴受害婦女，稱她們被他人威脅，若不遵循對方的意願，就將私密照片公之於眾；對此，皇后區檢察官 辦公室回應，根據紐約州與紐約市 最新法律，若故意對受害人造成傷害且未經其同意發布私密照片，即構成犯罪，違者面臨最高一年的監禁。

紐約勵馨聯合皇后區檢察官辦公室於10日舉辦「私密照被洩露的法律保護講座」，邀請皇后區助理檢察官羅森納姆(Eric Rosenaum)講解相關法律，吸引超過50多位華裔民眾參與。

紐約勵馨婦幼關懷中心的總幹事劉元芬表示，許多華裔婦女遭受性侵或家暴後，被親密伴侶威脅，若違反其意願，就將她們的裸照公之於眾，讓她們生活在恐懼中，不敢向警方求助；她說，一些受害人因不諳英文，無法和執法人員溝通，即使報案也無法得到法律的保護。

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，紐約市警與檢察官不會詢問受害人的身分，她呼籲民眾的權益若被侵犯，應立即找執法人員求助，「報警越早，越早破案」。

處理家暴與性侵案件的羅森納姆表示，他曾在過去收到多名受害人的求助，稱有人用她們的私密照片威脅，要求其遵循其意願，否則將照片公布在社群媒體或發給其親友，但因當時沒有相關法律約束，讓這些人逍遙法外。

羅森納姆說，通過他與同儕的遊說，紐約市2017年12月7日最先通過禁止非法披露親密照的法律，紐約州於2019年9月21日通過相關法律；他介紹，根據相關法律，即使受害人允許他人拍攝私密影像，但未經其同意就向公眾發布，且對受害人的情感、身體或財物造成傷害，即構成犯罪。

根據相關法律，羅森納姆表示，只要受害人拍攝私密照片時不在非公開場合，並可從照片中認出受害人的身分，散布者即違反相關法律，違者最高面臨一年的監禁與1000元的罰款，。

羅森納姆補充，若執法人員為報告發非法行為，或因新聞或其他公眾事項披露私密照，抑或拍攝者將私密照用於商業用途，均不受這項法律的保護；劉元芬舉例說，若賣春女在網絡發布私密的照片招徠顧客，這些照片也不受法律的保護。

若民眾有任何疑問，請電紐約市警局特別犯罪小組(718)520-9232或皇后區檢察官辦公室(718)286-6505，不諳英文者也可撥打(877)990-8595向紐約勵馨求助。