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班森賀遊民所改家庭收容所 市府：沒這回事

記者顏潔恩／紐約報導
華人此前在巴斯大道2147號地址前示威，反對建立收容所。(本報檔案照)
華人此前在巴斯大道2147號地址前示威，反對建立收容所。(本報檔案照)

負責布碌崙(布魯克林)班森賀遊民收容所計畫的私營發展商「社區生活研究」(ICL)，日前致信當地民代官員，表示市遊民服務局(DHS)有意將建案由容納男性改為家庭收容所；在民代和華人反對者積極調查下，發現市府根本沒有宣布該決定，依然按照原計畫尋找新地址，對ICL的欺騙行為感到不滿。

市府最初計畫在巴斯(Bath)大道2147號修建一個容納150名男性的收容所，遭當地民眾強烈反對後讓步，表示會尋找新地址；然而，ICL在上周末分別致信市議員崔馬克(Marker Treyger)、州眾議員寇頓(William Colton)等人，指出市遊民局將在該址改建家庭收容所。

ICL日前致信給當地民代官員，疑似謊稱市遊民局有意將建案由容納男性改為家庭收容所...
ICL日前致信給當地民代官員，疑似謊稱市遊民局有意將建案由容納男性改為家庭收容所。(本報檔案照)

ICL在信中還特別指出，兩名民選官員曾擔任老師，應該更懂得孩子需要社會服務，希望兩人能協助通過此案；事後崔馬克立即向市遊民局發出詢問，官員卻表示沒這回事，目前還是按原定計畫行事，正在尋找其他地址。

崔馬克和寇頓仍堅持立場，認為選址周圍有不少商家、學校，不是建立收容所的適合地點；此外在寇頓和反對者的調查下，發現該址土地持有與開放商Sandhu集團，過去在紐約市的建案有過疑似不清白的紀錄。

寇頓目前手握資料，顯示該集團在史島的一項建案中，原未向市府部門申請建房，卻能直接拆除舊樓準備蓋新樓，不久後在系統上卻全面合規；他們懷疑該集團背後動了手腳，日後很可能會憑藉這些證據，對該集團提出訴訟。

這期間積極與民代溝通的民眾張玉娟表示，ICL是狗急跳牆，以為居民不會去深究市府的程序，才以當局的名義誤導民眾；她說這封信內容公布後，不少華人都非常害怕，覺得在社區建收容所恐怕會木已成舟。

張玉娟表示，ICL的話只是一面之詞，已把所有民選官員和ICL的信件翻譯成中文，在華社傳播讓居民更了解當下的情況；她也說下周將與寇頓舉行社區會議，呼籲民眾積極參與，有任何疑問或意見可在會中發問。

華人 紐約市 布碌崙

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