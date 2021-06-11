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「亮麗中國城」掛燈 獲大通銀行捐1萬元

記者顏嘉瑩／紐約報導
大通銀行捐贈「亮麗中國城」1萬元。(記者顏嘉瑩/攝影)
大通銀行捐贈「亮麗中國城」1萬元。(記者顏嘉瑩/攝影)

去年底為了吸引更多觀光客來到曼哈頓華埠觀光，在街道掛燈籠的「亮麗中國城」(Light Up Chinatown)項目，10日收到來自大通銀行(JPMorgan Chase Bank)的1萬元捐款，預計繼續籌款，完成在伊利沙白街(Elizabeth St.)和宰也街(Doyer St.)的第四階段掛燈計畫。

「亮麗中國城」項目將繼續籌款，完成在伊利沙白街和宰也街的第四階段掛燈計畫 。(記...
「亮麗中國城」項目將繼續籌款，完成在伊利沙白街和宰也街的第四階段掛燈計畫 。(記者顏嘉瑩/攝影)

捐款儀式在紐約中華公所進行，主席于金山表示，華埠受到新冠肺炎疫情影響，去年生意一片慘淡，在社區動員下開始掛燈，不僅照亮街道也照亮人心，也成功吸引觀光客，讓社交媒體上充滿華埠燈籠的照片。

如今該項目再獲得大通銀行的捐款，將啟動項目第四階段，希望可在今年夏天完成，讓全世界看到華埠夜晚之美，也期待與大通銀行有更多合作，相信在疫情之後能夠看到華埠更繁榮的景象。

大通銀行地區經理Jeff Papa說，雖然華埠經濟仍未回到疫情前水平，但看到社區復甦他感到很開心，也很榮幸不僅在財務上協助社區，更可以從社區角度為民眾服務。

Papa表示，在疫情期間沒有看到其他社區比華埠經歷更多困難，為了更好服務社區，該銀行將於今年夏天，在華埠周圍的五個分行增設社區經理，專門與華埠小商家、組織交涉，以期更了解社區，並提供財務和公共事務等協助。

亮麗中國城計畫發起人之一、聯合民主黨俱樂部(UDO)主席司徒仲菁表示，該計畫在一開始收到來自紐約中華總商會的8000元捐款後，陸續還收到不少捐款，將堅尼路以南的大部分勿街(Mott St.)掛上燈籠，在社交媒體上吸引不少注意。

大通銀行捐贈「亮麗中國城」1萬元。(記者顏嘉瑩/攝影)
大通銀行捐贈「亮麗中國城」1萬元。(記者顏嘉瑩/攝影)

亮麗中國城計畫發起人之一、46號美食店經理莫志聯(Patrick Mock)表示，在將華埠掛滿燈籠後，他希望以更豐富的方式吸引更多觀光客，「目前華埠的商家在晚上7、8點就關門，如果能夠規畫夜市，延長店家營業時間到11點，預計將可以吸引更多年輕人來華埠觀光。」

莫志聯說，夜市計畫目前仍在發想階段，而對於已經在執行的亮麗中國城計畫，如今雖收到1萬元，但掛燈仍需更多經費，呼籲民眾繼續踴躍捐款，為華埠復甦出一份力。更多資訊及籌款可上網址https://bit.ly/3bsu3wG。

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