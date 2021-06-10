我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美53.3%成人 完全接種疫苗

台新冠再增28死 本土個案263例 下降趨勢不明顯

布碌崙華聯會「濃情端午」 長者掏腰包請吃粽

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙華聯會9日在班森賀會所舉行端午節慶祝活動。(華聯會提供)
布碌崙華聯會9日在班森賀會所舉行端午節慶祝活動。(華聯會提供)

新冠疫情好轉，布碌崙(布魯克林)華人聯合會9日在線上和線下舉行「濃情端午，粽子飄香」慶祝活動，不少民選官員和警界人士參與；該會一名華裔長者會員蔡惠芳自掏腰包，購買粽子贈送給其他會員們，讓大家感受到濃濃的關愛和故鄉情懷，獲得華聯會贈予榮譽證書表揚。

布碌崙華聯會頒獎給華裔長者蔡惠芳，感謝她免費贈送粽子和多年來對華聯會的付出。(華...
布碌崙華聯會頒獎給華裔長者蔡惠芳，感謝她免費贈送粽子和多年來對華聯會的付出。(華聯會提供)

主辦方9日在班森賀會所慶祝端午節，除到場民眾每人獲贈粽子外，還舉行長者包粽子比賽、手工藝製作等活動，大家歡聚一堂；華聯會負責人黃涵華表示，比賽只是其次，最主要的目的是讓傳統的華人佳節習俗能在美國流傳下來，一直傳承給下一代。

華聯會當日也表彰會員蔡惠芳，感謝她自掏腰包免費贈送數十個粽子給社區；黃涵華也提到，蔡惠芳自最初總部在國王郡高速公路(Kings highway)時便跟隨華聯會，至今已步入第17個年頭，是個元老級人物，很開心這麼多年來能一起並肩作戰。

布碌崙華聯會時隔一年舉行端午節慶祝活動，有不少活動吸引長者積極參與。(華聯會提供...
布碌崙華聯會時隔一年舉行端午節慶祝活動，有不少活動吸引長者積極參與。(華聯會提供)

參選布碌崙(布魯克林)區長的市議員康立基(Robert Cornegy)當天也拜訪，表示在針對亞裔的仇恨犯罪蔓延的當前，來到現場給大家支持和鼓勵，「我所代表的整個布魯克林中區都與你們同在」。

市警62分局局長陳韜當天也到場，給長者們獻上祝福，遺囑檢驗法院非洲裔參選人杜維妮(Dwayne Esther Paul)、州眾議員寇頓(William Colton)等人也通過視訊，與民眾一起慶祝端午節。

端午節 布魯克林 布碌崙

上一則

被酸打「媽媽」牌 市議員參選人李琳達批對手性別歧視

下一則

曼哈頓區長參選人李文 華埠設競選辦公室

延伸閱讀

仁德醫生已為社區打逾2萬疫苗醫生建議：新冠痊癒者也應接種

仁德醫生已為社區打逾2萬疫苗醫生建議：新冠痊癒者也應接種
布魯克林社區基金會提供60萬元獎金 支持社區非營利機構

布魯克林社區基金會提供60萬元獎金 支持社區非營利機構
布碌崙班森賀遊民收容所改建家庭收容所 居民不同意

布碌崙班森賀遊民收容所改建家庭收容所 居民不同意
斯靜格表親大義滅親 背書對手賈西亞

斯靜格表親大義滅親 背書對手賈西亞
選情堪憂 楊安澤團隊內部民調 支持率仍輸亞當斯

選情堪憂 楊安澤團隊內部民調 支持率仍輸亞當斯

熱門新聞

上月24日攻擊林瑋致死的嫌犯菲格羅亞被警方逮捕，以誤殺罪名移送法辦。(取自ABC6視頻截圖)

嫌犯一拳致費城中餐館老闆身亡 警：不是仇恨犯罪

2021-06-04 14:42
涉嫌攻擊亞裔女子被通輯的嫌犯。（紐約市警提供）

亞裔女搭紐約地鐵被拐杖毆打 嫌被通緝 警列仇恨犯罪

2021-06-02 20:20
氣象局8日下午針對紐約州、新州、康州發出嚴重雷雨警報，預示本季度第一波熱浪正式來襲。(記者張晨/攝影)

紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲

2021-06-08 16:03
涉嫌布碌崙(布魯克林)地鐵暴力案的兩名嫌犯。(市警提供)

紐約市地鐵又發生暴力案 14歲少年遭人圍攻搶劫

2021-06-03 16:33
涉嫌殺害耶魯華生蔣凱文的兇嫌潘勤軒，尋求降低保釋金額。(警方提供)

潘勤軒取回眼鏡、獲准使用電話 申請保釋金降至100萬

2021-06-04 02:30
國家氣象局發布嚴重雷雨警報，強風強雨造訪紐約。(記者張晨/攝影)

國家氣象局發布嚴重雷雨警報 強風強雨造訪紐約

2021-06-04 16:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
每日1蛋增加免疫力 董氏基金會：保存雞蛋注意5原則

每日1蛋增加免疫力 董氏基金會：保存雞蛋注意5原則
疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國

疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國
汪小菲秒刪文 網友疑藉機炒作 「要離快離看煩了」

汪小菲秒刪文 網友疑藉機炒作 「要離快離看煩了」
9年前雲南礦坑肺炎病例 或為COVID疫源調查關鍵

9年前雲南礦坑肺炎病例 或為COVID疫源調查關鍵
從台灣飛去上海打疫苗 人數增多

從台灣飛去上海打疫苗 人數增多