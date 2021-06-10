布碌崙華聯會「濃情端午」 長者掏腰包請吃粽

布碌崙華聯會9日在班森賀會所舉行端午節慶祝活動。(華聯會提供)

新冠疫情好轉，布碌崙 (布魯克林 )華人聯合會9日在線上和線下舉行「濃情端午，粽子飄香」慶祝活動，不少民選官員和警界人士參與；該會一名華裔長者會員蔡惠芳自掏腰包，購買粽子贈送給其他會員們，讓大家感受到濃濃的關愛和故鄉情懷，獲得華聯會贈予榮譽證書表揚。

布碌崙華聯會頒獎給華裔長者蔡惠芳，感謝她免費贈送粽子和多年來對華聯會的付出。(華聯會提供)

主辦方9日在班森賀會所慶祝端午節 ，除到場民眾每人獲贈粽子外，還舉行長者包粽子比賽、手工藝製作等活動，大家歡聚一堂；華聯會負責人黃涵華表示，比賽只是其次，最主要的目的是讓傳統的華人佳節習俗能在美國流傳下來，一直傳承給下一代。

華聯會當日也表彰會員蔡惠芳，感謝她自掏腰包免費贈送數十個粽子給社區；黃涵華也提到，蔡惠芳自最初總部在國王郡高速公路(Kings highway)時便跟隨華聯會，至今已步入第17個年頭，是個元老級人物，很開心這麼多年來能一起並肩作戰。

布碌崙華聯會時隔一年舉行端午節慶祝活動，有不少活動吸引長者積極參與。(華聯會提供)

參選布碌崙(布魯克林)區長的市議員康立基(Robert Cornegy)當天也拜訪，表示在針對亞裔的仇恨犯罪蔓延的當前，來到現場給大家支持和鼓勵，「我所代表的整個布魯克林中區都與你們同在」。

市警62分局局長陳韜當天也到場，給長者們獻上祝福，遺囑檢驗法院非洲裔參選人杜維妮(Dwayne Esther Paul)、州眾議員寇頓(William Colton)等人也通過視訊，與民眾一起慶祝端午節。