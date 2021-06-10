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皇后區植物園「漫步玫瑰夜」 慶重生

記者朱蕾／紐約報導
皇后區植物園舉辦「漫步玫瑰之夜」年度籌款晚宴，右一為拉瑟特，右二為黃百齡。(記者朱蕾／攝影)
皇后區植物園舉辦「漫步玫瑰之夜」年度籌款晚宴，右一為拉瑟特，右二為黃百齡。(記者朱蕾／攝影)

皇后區植物園(Queens Botanical Garden)9日晚舉辦「漫步玫瑰之夜」(Rambling Rose Gala)年度籌款活動，向迪募社區銀行(Dime Community Bank)頒獎，感謝該銀行對植物園以及法拉盛社區的貢獻。

皇后區植物園此次把年度玫瑰晚宴改版為「漫步玫瑰之夜」，百餘名嘉賓以保持社交距離的方式漫步在各個花園裡，欣賞美景，呼吸新鮮空氣。

皇后區植物園園長拉瑟特(Susan Lacerte)表示，去年新冠疫情爆發後，植物園關閉，開放後遊客人數減少，經常開展的項目都停止，之前預約的婚禮也都取消，「我們的員工人數從原來的約100人減少到36人，但很多員工要養家」。

拉瑟特說，植物園通過其他銀行申請「薪資保護貸款計畫」(Paycheck Protection Program，簡稱PPP)，但數周都沒有結果；「迪募社區銀行經理、也是植物園董事，得知後熬夜準備申請文件，次日上午9時30分，我就收到好消息，我們拿到了67萬餘元的PPP款項。」

拉瑟特說，「這筆款項對植物園太重要了，感謝迪募社區銀行」，植物園是法拉盛市中心重要的綠色空間，此次晚宴也同時慶祝植物園以及社區即將度過疫情。

皇后區植物園大使黃百齡表示，「玫瑰之夜」是植物園年度最大的籌款活動，此次有130人出席，為了確保安全，將會場分布在園內幾個區域，以避免過多人聚集在同一個區域；晚宴採取野餐式的用餐方式，為嘉賓準備的食物都放在竹籃裡，同時提倡環保、享受自然。

植物園 皇后區 法拉盛

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