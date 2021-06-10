時報廣場慶紐約重啟 華人組織受邀參加

大都會國際兒童事工帶領現場的大小朋友一起參與人行道兒童主日學。(記者顏嘉瑩／攝影)

為了向世界宣告紐約市 在疫情後重新站穩腳步，歡迎所有人來紐約，市警總局社區事務處(Community Affairs Bureau)9日在曼哈頓時報廣場舉辦活動，慶祝紐約市的重啟；活動邀請多個機構到場，其中華埠 商業改進區(Chinatown BID)和亞美醫師協會(CAIPA)也受邀參加，除推廣華埠觀光，也宣導華人醫療機構服務等。

市警總局社區事務處9日在時報廣場舉辦活動，慶祝紐約市的重啟。(記者顏嘉瑩／攝影)

當天在時報廣場共有十多個攤位，受邀參加的華埠商改區帶來500個金興紙包蛋糕、200個上海老正興的春捲、600多瓶乾洗手液和2000件雨衣到現場發放；商改區執行總監陳作舟表示，此次主要是與市警以及來世全世界的觀光客慶祝紐約市重新開放，同時也與遊客分享華埠美食，希望吸引更多人到華埠觀光、振興經濟。

華埠商改區帶來多樣華埠美食與現場民眾分享。(記者顏嘉瑩／攝影)

亞裔 法律辯護和教育基金(Asian American Legal Defense and Education Fund)代表伍麗卿及志工們也到場，發放「停止亞裔仇恨」(Stop Asian Hate)的胸章；伍麗卿表示，疫情以來有太多針對亞裔的隨機攻擊案，希望在這個堪稱世界中心的時報廣場，向大眾宣導停止仇恨亞裔以及停止種族歧視。

伍麗卿(右)和志工在現場發放胸章，呼籲停止亞裔仇恨。(記者顏嘉瑩／攝影)

深耕紐約五大行政區40年的「大都會國際兒童事工」(Metro World Child)，則是開著標誌性的Metro黃色卡車展開舞台，帶領現場的大小朋友一起參與大都會人行道兒童主日學；該組織公關吳彥妮說，去年受疫情影響，該組織的人行道主日學取消，如今紐約市在疫情後新生，在時報廣場舉辦充滿活力的兒童活動，具有浴火重生的意義。