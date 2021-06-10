時報廣場慶紐約重啟 華人組織受邀參加
為了向世界宣告紐約市在疫情後重新站穩腳步，歡迎所有人來紐約，市警總局社區事務處(Community Affairs Bureau)9日在曼哈頓時報廣場舉辦活動，慶祝紐約市的重啟；活動邀請多個機構到場，其中華埠商業改進區(Chinatown BID)和亞美醫師協會(CAIPA)也受邀參加，除推廣華埠觀光，也宣導華人醫療機構服務等。
當天在時報廣場共有十多個攤位，受邀參加的華埠商改區帶來500個金興紙包蛋糕、200個上海老正興的春捲、600多瓶乾洗手液和2000件雨衣到現場發放；商改區執行總監陳作舟表示，此次主要是與市警以及來世全世界的觀光客慶祝紐約市重新開放，同時也與遊客分享華埠美食，希望吸引更多人到華埠觀光、振興經濟。
亞裔法律辯護和教育基金(Asian American Legal Defense and Education Fund)代表伍麗卿及志工們也到場，發放「停止亞裔仇恨」(Stop Asian Hate)的胸章；伍麗卿表示，疫情以來有太多針對亞裔的隨機攻擊案，希望在這個堪稱世界中心的時報廣場，向大眾宣導停止仇恨亞裔以及停止種族歧視。
深耕紐約五大行政區40年的「大都會國際兒童事工」(Metro World Child)，則是開著標誌性的Metro黃色卡車展開舞台，帶領現場的大小朋友一起參與大都會人行道兒童主日學；該組織公關吳彥妮說，去年受疫情影響，該組織的人行道主日學取消，如今紐約市在疫情後新生，在時報廣場舉辦充滿活力的兒童活動，具有浴火重生的意義。
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