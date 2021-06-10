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被酸打「媽媽」牌 市議員參選人李琳達批對手性別歧視

記者牟蘭／紐約報導
李琳達被比哈爾日前以「給我投票，我是一個媽媽」諷刺。(李琳達競選團隊提供)
李琳達被比哈爾日前以「給我投票，我是一個媽媽」諷刺。(李琳達競選團隊提供)

民主黨黨內初選在即，第23選區市議員參選人李琳達(Linda Lee)日前遭對手比哈爾(Steve Behar)在社群媒體諷刺「打媽媽牌」，雖然隨後迅速刪除，但這一涉嫌性別歧視的言論引起國會眾議員孟昭文不滿，回文要求他別看輕任何一位「媽媽」。

市議員郭登祺(Barry Grodenchik)的法律顧問比哈爾(Steve Behar)，7日在推特上以「給我投票，我是一個媽媽」(Vote for Me I'm a Mommy!)，諷刺對手李琳達，隨後便刪除，但已被截圖。

但比哈爾的言論引起背書李琳達參選的孟昭文不滿，她立即轉推比哈爾的言論，並表示，她雖然尊重比哈爾，但要求對方「不要看輕任何一位母親」(Do NOT ever underestimate a MOMMY)。

擔任韓裔社區中心(KCS)的主席的李琳達，指責比哈爾的推文「厭惡女性」(Misogynistic)，她說，多數女性都因自己的性別在職場上被他人貶低，當她閱讀對手的推文後，立即有了上述感受，「很不幸的是，他稱自己是個進步人士；但為什麼他用這種行為攻擊女性」？

比哈爾8日在聲明中解釋稱，李琳達競選團隊在7日攻擊了他的教育背景，他的上述推特僅為維護自己的學歷與工作背景，「但是我的言論太尖銳了，我並沒有想攻擊任何人」。

市議會第23選區包括貝爾羅斯(Bellerose)、道格拉斯頓(Douglaston)、小頸與新鮮草原等東北皇后區，亞裔人口占43%；郭登祺(Barry Grodenchik)不再競選連任，目前共有14人參選。

市議員參選人比哈爾日前諷刺對手李琳達，被指對女性不敬。(取自比哈爾競選網站)
市議員參選人比哈爾日前諷刺對手李琳達，被指對女性不敬。(取自比哈爾競選網站)

孟昭文 推特 社群媒體

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