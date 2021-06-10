楊安澤內部民調 仍輸亞當斯

近期公布的多份民調均顯示楊安澤的支持率不及亞當斯，包括楊安澤團隊進行的內部民調；圖為楊安澤和妻子呂艾玲9日在皇后區出席社區治安活動。（記者和釗宇／攝影）

華裔紐約市 長參選人楊安澤 近來選情不利，近期公布的多份民調 均顯示他的支持率不及布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)，就連楊安澤團隊進行的內部民調也得出同樣結果；內部民調顯示，亞當斯以17%的第一順位支持率仍排在第一位，楊安澤支持率16%位居第二，前市清潔局長賈西亞(Kathryn Garcia)為14%排名第三；不過也有民調顯示，楊安澤在西語裔選民中的支持率，大幅領先其他參選人。

楊安澤團隊委託Slingshot Strategies，於6月1日至6日對1191名潛在民主黨選民進行問卷調查，有47%的選民表示現在需要對市府做出根本性的改變，但也有44%的人認為新任市長應該具有市府從政經驗。

有73%的選民表示已經確定支持的人選，20%則仍未確定；當被問到如果要楊安澤和亞當斯二選一的話，亞當斯也以44%的支持率超過楊安澤的42%。

同時，選民對楊安澤、亞當斯、賈西亞三人的偏好度差別不大，有超過60%的選民表示喜歡以上三人；但楊安澤的不支持率為三人中最高，為25%，亞當斯和賈西亞則分別為20%和17%；這一數字也反映到排序複選制調查數據上，楊安澤的第二順位支持率為11%，不及亞當斯的15%和賈西亞的12%。

不過，根據Univision進行的民調，楊安澤在西語裔選民的支持率高達24%，比並列第二位的亞當斯和賈西亞高出9%，兩人的支持率均為15%；同時楊安澤的第二順位支持率為20%，也排在第一，亞當斯以17%排第二。

然而，亞當斯在非西語裔選民中的支持率仍以21%排第一，楊安澤以17%排第二；如果按照西語裔占全市選民的22%計算，該民調預計亞當斯在全市範圍內的支持率為20%，楊安澤以19%排第二；同時，有20%的選民稱仍未決定支持人選。

此外，兩份民調均顯示，選民最關心的市政問題仍然是公共安全；在楊安澤團隊的民調中，當被問到新任市長最應該優先解決的前兩大問題時，32%的受訪者將犯罪和公共安全排在第一位，21%則將控制疫情排在第二位，比率均高於其他市政問題。