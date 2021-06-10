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曼哈頓區長參選人李文 華埠設競選辦公室

記者顏嘉瑩／紐約報導
曼哈頓區長參選人李文承諾，將會與社區並肩對抗仇恨犯罪，以及其他社區關心議題。(記者顏嘉瑩/攝影)
曼哈頓區長參選人李文承諾，將會與社區並肩對抗仇恨犯罪，以及其他社區關心議題。(記者顏嘉瑩/攝影)

曼哈頓區長參選人、市議員李文(Mark Levine)9日在華埠紐約李氏總分所宣布成立競選辦公室，並將設立中文郵箱，讓選民能以中文提供意見；李文承諾，將會與社區並肩對抗仇恨犯罪，以及其他社區關心議題。

李文表示，能在華埠中心成立競選辦公室意義非凡，他了解新冠肺炎疫情對華社帶來的影響，如今好不容易紐約市正在復甦，又有反亞裔攻擊案，讓他感到很難過，也堅決將與華人社區站在一起。

「所有人都應該站在一起反對歧視暴力」，李文也說，要解決其是問題應從教育開始，亞太裔歷史應該要更廣為人知，「我會用我的聲音為亞裔社區發聲。」

對於復甦華埠經濟，李文說應該要讓小商家回來社區，而市府不應該對小商家開罰，而是應該從旁協助；另外地稅問題，他則說政府應該要提出計畫減輕小房東壓力，並放寬繳稅期限。

市議員參選人李金枝也到場，表示李文在市議會健康委員會擔任主席，關注健康議題，推動疫苗接種，也很重視華人社區以及其他社區的不同意見及需求，希望選民支持。

紐約亞美正義聯盟負責人黃麗芳說，在中華公所和李文的合作下，為社區打了上萬支疫苗，相信若當選曼哈頓區長，李文將會繼續為華社服務。

與會者還包括全美李氏公所元老李可喬等，全美李氏美東總長、紐約李氏總分所主席李國威，紐約中華公所主席于金山、美東聯成公所主席梁漢本、美東紐約三江慈善公所元老傅先清等人。

曼哈頓區長參選人李文競選辦公室9日在紐約李氏總分所宣布成立。(記者顏嘉瑩/攝影)
曼哈頓區長參選人李文競選辦公室9日在紐約李氏總分所宣布成立。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市 華埠 亞裔

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