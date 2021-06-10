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市議會第38選區候選祖尼加 拜訪中華公所

記者顏嘉瑩／紐約報導
參選布碌崙日落公園第38選區市議員的祖尼加(左三)9日拜訪紐約中華公所。(主辦方提供)
參選布碌崙日落公園第38選區市議員的祖尼加(左三)9日拜訪紐約中華公所。(主辦方提供)

參選布碌崙(布魯克林)日落公園第38選區市議員的祖尼加(Cesar Zuniga)9日拜訪紐約中華公所，就公共安全、仇恨犯罪等華社關心的議題分享政見；現任布碌崙第七社區委員會主席的他也在社委會成立亞裔事務小組，確保亞裔參與社區事務。

祖尼加表示，他與華社關係良好，重視傾聽和了解華社的需求，成立亞裔事務小組，主要希望能為亞裔民眾提供更便捷的溝通平台；同為移民的他，表示了解華裔等少數族裔所面臨的困境，並分享相同的價值觀。

對於反亞裔仇恨犯罪，祖尼加表示受害人因為語言、身分等不願報警，若他當選，將與當地警局合作，幫助民眾和警方構建信任關係，同時也會宣導旁觀者干預訓練，讓民眾在保證自身安全的情況下介入，幫助受害人。

對於市警改革，祖尼加不主張削警經費，認為警務改革也必須聽取社區聲音，如華社等移民社區並不希望減少警員，同時警方在維護公共安全中發揮的重要作用是不可取代的。

中華公所主席于金山表示，西語裔和華裔社區普遍存在投票率低的問題，相信祖尼加和其他少數族裔參選人能幫助鼓勵更多選民參加選舉，以手中的選票為社區發聲。

亞裔 布碌崙 華裔

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