市議員利華娜：連任就爭市議長

利華娜表示，連任成功後將競選市議長。（記者洪群超/攝影）

毗鄰曼哈頓華埠 的第二選區市議員利華娜(Carlina Rivera)9日表示，今年競選連任成功後，明年市議會新會期將角逐市議長職位；她也表示，不論下一任市長是誰，市議長的職權定是監督和制衡市長，但她個人更期待與亞當斯(Eric Adams)、威利(Maya Wiley)或賈西亞(Kathryn Garcia)所領導的市府合作。

第二選區包含東村及部分下東城，緊鄰華埠，近年來華裔 人口迅速增加，亞裔人口已近15%；利華娜出生成長在下東城，孩提時上的就是華人策劃協會的日托中心，對華裔社區非常熟悉；在2017年競選該職位時，她是唯一不斷拜訪華裔社區的參選人，且競選團隊有多名華裔工作人員，並推出中文競選文宣。

利華娜在今年連任競選的民主黨初選中有一名挑戰者Erin Hussein，此人在2017年時也曾參選過該職，但參選不久就退選；利華娜表示，儘管自己在任三年多來政績豐富、也廣受選民喜愛，但還是會認真對待任何對手，確保選舉結果不出意外。

市議會51個席位中，今年有35席將改選，利華娜若連任成功，將成為僅剩不多的「老將」之一。

目前已有至少六名市議員表態連任成功後，會角逐市議長，包括布碌崙貝瑞吉市議員紀思庭(Justin Brannan)，以及同在布碌崙的Alicka Ampry-Samuel，皇后區的市議員婭當斯(Adrienne Adams)，曼哈頓的包爾斯(Keith Powers)及布朗士的薩拉曼卡(Rafael Salamanca Jr.)。

利華娜表示，疫情 過後，工作重點將放在創造更多平價屋，以及維持社會治安；她說，疫情讓精神疾病和遊民問題更為嚴重，這也是近來攻擊亞裔案件頻發的重要肇因；因此，不僅應該有更多平價屋來解決遊民問題，還應該有專為有精神疾病遊民提供24小時安保及專業救助人員的設施，而非讓這些人入住普通收容所或放歸街上。

她也說，相信疫情過後，全市會掀起一輪新的地產開發潮，而手握土改建案審批權的市議會，需確保這些開發是對社區負責任。

利華娜表示不打算背書任何一名市長參選人，但自己更看好亞當斯、威利和賈西亞，也認為這三人中的任何一人作為下一任市長，會與自己合作更好；對於華裔市長參選人楊安澤，她則表示他展現出對紐約的熱愛和樂觀激情，點燃很多紐約人的熱情，但也擔憂他缺乏管理城市的經驗。