亞當斯不出席CBS辯論會 楊安澤 賈西亞砲轟：逃避

市長參選人亞當斯將不參加本周四的市長參選人辯論會；圖為他日前在皇后區法拉盛。(Getty Images)

在民調 中暫時領先的布碌崙 (布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)表示，不會參加本周四(10日)的市長參選人辯論會，分別遭競選對手楊安澤 (Andrew Yang)和賈西亞(Kathryn Garcia)批評，稱其不敢面對敏感話題而選擇逃避；亞當斯反駁，當日他將參加一場守夜活動，悼念不幸遭槍殺的十歲兒童，並非故意不出席辯論。

這場原本邀請五人參加的民主黨紐約市長辯論會，訂於周四在CBS電視台舉行，就在提前投票(early voting)前兩天，但有消息透露亞當斯將不會出席；有政治分析家表示，亞當斯民調成績甚好，不出席辯論對他反而是有利的策略。

楊安澤第一時間便發聲，「我完全不明白為何一個主要參選人會拒絕出席辯論」，楊安澤團隊的顧問指出，亞當斯很顯然是為了要逃避對他不利的問題；賈西亞對此也認同道，亞當斯是為了避免出糗所以直接不參加，「可能亞當斯覺得自己正炙手可熱，不敢接受挑戰，相反剩下的參選人都在極力地證明自己是對的人選」。

此前有消息披露，亞當斯的登記住址位於布碌崙布朗斯維爾(Brownsville)，他在貝弗-史岱文森(Bedford- Stuyvesant)也擁有房產，可現居新澤西州李堡(Fort Lee)，讓身為布碌崙區長的他被人詬病；

亞當斯回應說，他已參與超過100場論壇、出席上百次的見面會，「我享受在台上跟人辯論」；但他收到邀請，當日將參與皇后區遠洛克威(Far Rockaway)槍擊案中不幸喪命的十歲男童Justin Wallace的守夜活動，因而放棄辯論會。

市長選舉在即，來自社區組織的背書也發生了改變，原本大多數支持楊安澤的布碌崙正統猶太裔社區，目前有一部分分支撤回對他的背書，指控他做出假承諾；他們將支持轉向亞當斯，稱其為一個可信賴的朋友，與社區並肩作戰多年。