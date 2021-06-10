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夏季高溫蜱蟲活躍 當心感染萊姆病

記者金春香／紐約報導
幾種常見的蜱蟲。（取自市衛生局網站）
幾種常見的蜱蟲。（取自市衛生局網站）

市衛生局9日表示去年紐約市出現703起蜱蟲所傳播的萊姆病(lyme disease)感染病例，最近的高溫天氣使蜱蟲開始活躍，建議居民在戶外要小心被蜱蟲叮咬，做好預防措施。

市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，紐約最常見的蜱蟲傳播疾病就是萊姆病，不太常見的還有邊蟲病(anaplasmosis)、巴貝蟲病(babesiosis)等，每年紐約市都會出現700至800例確診感染萊姆病患者，去年該數字為703例，確診邊蟲病者有104例，巴貝蟲病有86例。

喬克西說，紐約民眾應該利用夏日時光，多多戶外活動，但一定要在那些可能出現蜱蟲的區域保持警惕，可以使用驅蟲劑，勤修剪草坪，在草叢、森林中活動後檢查腎桑是否有蜱蟲咬痕等。

萊姆病早期以皮膚紅斑為特點，之後可能出現發燒、頭痛、肌肉和關節疼痛、淋巴結腫大等狀況，若不及時治療，沈智慧導致神經、心臟或關節病變，通常在夏季和早秋發病，可發生於任何年齡，男性略多於女性，紐約多發生在長島上州

衛生局建議居民在樹林中行走時穿著長袖長褲，最好將褲腳捲進襪子內以防蜱蟲叮咬，在戶外使用驅蟲劑和做蜱檢查，家中草坪及時修剪，且不要將剪下的草集中放在院內，將戶外娛樂設施和家具放在有陽光的地方，也不要在戶外遺留任何食物。

衛生局推薦含有避蚊胺(DEET)或派卡爾丁(Picaridin)成分的驅蟲劑，一旦發現蜱蟲叮咬，需用鑷子將其小心移除，從戶外進入室內後盡快用熱水洗澡，並清洗和烘乾衣物。

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