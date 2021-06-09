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布魯克林社區基金會提供60萬元獎金 支持社區非營利機構

記者黃伊奕／紐約報導

疫情打擊下不少社區服務的非營利機構經費同樣大大縮水，為了支持布碌崙(布魯克林)非營利機構後續工作展開，也為了繼續推進布碌崙族裔平等，布碌崙社區基金會(Brooklyn Community Foundation)推出火花獎(Spark Prize)，將為通過申請的25家非營利機構分發總共60萬元的支持經費。

布碌崙社區基金會表示該申請正在進行中，並鼓勵目前並非該基金會支持的新的社區機構加入，符合申請資格的首要條件是對推動布碌崙種族平等、正義有著堅定立場，並且對組織未來有著充滿活力的願景；提交申請的組織需要準備一份千字文章介紹自己組織的歷史與在布碌崙的影響力。

申請機構還需要在布碌崙社區提供服務至少五年，且年度運營經費在25萬元以上，該申請將在25日(周五)截止，獲獎機構將有火花獎委員會投票選出，入選組織結果將在6月公布，另外進入決賽的入圍者將在今年10月獲得通知，最終獲獎者將在2022年1月上旬公布。

據介紹，入選組織的20家機構將獲得5000元匹配資金，另外入選決賽的五家機構將分別獲得10萬元的運營支持經費；有興趣組織可通過訪問SparkPrize.org了解更多細節與提交申請。

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