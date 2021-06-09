水立方杯中文歌曲大賽紐約選拔賽啟動

「文化中國‧水立方杯」全球海外華人中文歌曲大賽大紐約賽區選拔賽啓動，主辦、承辦方代表介紹活動詳情，左二為呂坤，中為張寶利，右三為侯建利。(記者朱蕾/攝影)

第11屆「文化中國‧水立方杯」全球海外華人 中文歌曲大賽大紐約 賽區選拔賽啓動，歡迎美東地區喜愛唱歌的華人、華僑、留學生積極參與，旨在推廣中文和中華文化，挖掘明日歌唱之星。

「文化中國‧水立方杯」中文歌曲大賽是由北京 市人民政府僑務辦公室、北京市人民政府新聞辦公室等主辦；大紐約地區選拔賽由紐約北京同鄉會主辦、美國亞太卓越領袖基金會等承辦，並獲得多個紐約僑團和組織的支持。

北京同鄉會理事長侯建利表示，此賽事已成爲海內外及港澳同胞廣泛參與的音樂文化盛會；過去十屆累計參賽選手超過2000名。多年來大紐約地區的比賽得到眾多華人的熱情參與，讓比賽成為美東地區最具影響力的華人中文歌曲大賽之一。

北京同鄉會會長張寶利表示，活動以「僑心築夢水立方，共普華誕新樂章」爲主題，鼓勵華裔學中文、用中文歌曲傳情；考慮到疫情尚未完全結束，此次選拔賽透過網絡進行，大紐約賽區初賽時間爲7月11日(周日)，決賽將在7月25日(周日)舉行。

紐約賽區承辦方負責人、歌唱家呂坤表示，本屆比賽設兒童組(五至11歲)、青少年組(12至18歲)和成人組(18歲以上)；選手須中文演唱，唱法不限；評為將從演唱水平、中文水平和藝術表現力等方面為選手評分，鼓勵原創作品；每個組別將選出一、二、三等獎；還將評出最佳人氣獎、最佳台風獎、最佳潛力獎、最佳表演獎、最佳原創獎和最佳音樂改編獎。

呂坤還表示，紐約賽區將選派兩名青少年組和一名成人組的優勝選手參加總決賽和頒獎晚會，選手還有機會登上「愛奇藝」等多個媒體的舞台，展現海外華人的風采。

活動報名及諮詢請致電(931)391-3141。