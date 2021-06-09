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布碌崙班森賀遊民收容所改建家庭收容所 居民不同意

記者黃伊奕／紐約報導
此前大量居民聚集在布碌崙班森賀遊民收容所地址表示抗議。（寇頓辦公室提供）
此前大量居民聚集在布碌崙班森賀遊民收容所地址表示抗議。（寇頓辦公室提供）

布碌崙(布魯克林)班森賀遊民收容所在當地居民堅決反對下，此前計畫被暫停，但近期又有消息稱該地址會改建成一所家庭收容所(family shelter)，對此同樣引起周圍居民擔憂。

州眾議員寇頓(William Colton)8日表示，日前他與市議員崔馬克(Marker Treyger)、州參議員沙維娜(Diane Savino)以及第11社區委員會等均收到了來自社區生活研究(Institute for Community Living，簡稱ICL)的信件，ICL信中表示希望在巴斯(Bath)大道2147號地址修建一個家庭收容所，並指市遊民服務局(DHS)已經放棄了在該處修建男性遊民收容所的計畫。

但對於修建家庭收容所的計畫寇頓與當地居民同樣存在顧慮，他稱當地民眾已經對該地址增建收容所清楚表達了意見，擔心選址周圍存在不少商家、學校，不認為是修建收容所的最佳選址；其次開發商很有可能會打著修建家庭收容所的幌子，實際建造標準酒店，然後以單間為單位通過市府出租給遊民，對外卻從來不稱該地為遊民收容所。

更加讓寇頓表示擔憂的是，該地址土地持有與開放商仍是Sandhu集團，為紐約市酒店建造巨頭開發商，所有對於該建築真實的規劃與用途存在質疑。

寇頓強調任何在該地址修建與計畫上的變化都應該通知當地居民，而不是與開發商、運營商私下秘密談判不聽從社區民眾的意見；政府想要解決城市遊民問題，根本上還是應該建造更多的經濟適用房，滿足低收入家庭的需求，單純的增建遊民收容所不是解決問題的辦法。

低收入 紐約市 布碌崙

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