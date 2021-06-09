助血癌患者匹配骨髓成功 紐約團體辦捐骨髓登記

慈濟、文教中心及急難救助協會將聯合將舉行骨髓捐贈活動，呼籲民眾前來登記。(主辦方提供)

加州資深華裔檢察官 黃一峰(Charlie Huang)因血癌復發，親友正在全力為他尋找匹配骨髓以挽救他的生命。慈濟基金會紐約 分會、紐約華僑文教服務中心及大紐約區僑界急難救助協會，聯合將於13日(周日)在慈濟法拉盛及長島 會所舉行骨髓捐贈活動，並呼籲民眾前來登記，給黃一峰和其他需要骨髓幹細胞移植的病患帶來希望。

慈濟紐約分會執行長蘇煜升表示，黃一峰需要做骨髓幹細胞移植才能活下去，由於移植需要相符的骨髓幹細胞，華裔病人找到適合的骨髓幹細胞的機率相當低；慈濟之前每次捐血活動中均提供骨髓捐贈取樣登記，但去年起因疫情，大部分醫療活動都受到影響，為了挽救更多的生命，慈濟紐約分會將重啟骨髓捐贈的活動，「骨髓捐贈不僅對身體無害，更會給急需幫助的病患及其家屬帶來新希望，期待與社區一起努力。」

黃一峰任職南灣地方檢察官辦公室20年，曾協助成立全國亞太裔檢察官協會，他的父親黃公弼曾任南灣華僑文教服務中心主任；紐約文教中心主任陳正豐說，「黃一峰的父親曾是我的同事，父子二人都對社會和亞裔貢獻良多，期待能夠透過媒體的力量幫忙」。骨髓捐贈須由18至45歲的人來做，鼓勵社區年輕一代積極獻愛心，將自己的資料建檔於骨髓資料庫中。

紐約急難救助協會理事長王金智表示，骨髓資料庫資料愈多，就能增加患者治癒的機會。

慈濟表示，使用取樣工具箱裡面的棉花棒，在口腔內壁輕輕擦拭就完成DNA取樣；慈濟會將取樣寄出去，骨髓資料會直接進國家骨髓庫。若骨髓型跟病人的骨髓型相符，進行捐贈時，可採用「周邊血捐贈」的方式，即從手臂血管抽血，濾出幹細胞，把不用的血再從另一隻手臂的血管打回去，完成捐贈。

骨髓捐贈登記面向18至44歲的民眾，13日(周日)上午10時30分至下午2時30分在慈濟紐約分會會所，地址：法拉盛北方大道137-77號；電話(718)888-0866轉醫療組；同日上午11時至下午2時在長島會所，地址：東威利斯頓大道60號(60 E Williston Ave., East Williston, NY)，電話(516)873-6888。