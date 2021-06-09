線上訓練變高手 紐約幼獅青少年管弦樂團將辦音樂會

紐約幼獅青少年管弦樂團日前宣布將於本月12日舉辦線上演出，呼籲民眾積極參與。(方秀蓉提供)

紐約 幼獅青少年管弦樂團日前宣布，本月12日(周六)將舉辦線上演出，預計今年9月恢復面對面訓練及演出，呼籲青少年參與，為樂團注入新血；幼獅青少年管弦樂團方秀蓉表示，因受疫情 影響，樂團演出從去年開始改為線上訓練，所有樂手都要單獨演奏，也督促每人技藝進步，個個變「高手」。

紐約幼獅青少年管弦樂團藝術總監方秀蓉、音樂總監兼智慧鍾啟仁、管樂老師張若葳與打擊樂老師林季靜，8日在紐約華僑文教中心宣布2021年度線上音樂會內容。

鍾啟仁表示，本次音樂會由33名十歲到18歲的青少年參與，由音樂電腦工程師福岡保彥編輯，以線上的形式帶來柴可夫斯基的「如歌的行版」、莫札特G大調小夜曲第一樂章快板木管重奏以及鄧雨賢的望春風等多首演奏樂曲。

方秀蓉表示，去年疫情爆發後，樂團暫停訓練，後轉為線上訓練，由指揮老師在網絡單獨指導，讓每一位樂手都需在團員前展示技藝，督促每個人勤加練習，每個人的演奏水平都提升。

隨著疫情趨緩，方秀蓉說，今年9月校園完全開放後，樂團也將恢復面對面訓練與演出，想要報名的學生致電(347)306-2511或(917)912-8288，或寄送郵件至[email protected]，抑或登錄網址YouthOrchestra.com查詢詳情。

紐約幼獅青少年管弦樂團2021年度網上音樂會訂於12日下午1時舉行，時長約為30分鐘左右，Zoom Meeting號碼為83326229159，密碼是952196，歡迎民眾參與。

紐約華僑文教中心主任陳永豐也參與當天記者會表示支持。