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布碌崙7、8大道改單行道 籲華人積極參與公聽會

記者顏潔恩／紐約報導
市交通局提出針對7、8大道的幾項變動，將會造成當地損失183個停車位。(市交通局提供)
市交通局提出針對7、8大道的幾項變動，將會造成當地損失183個停車位。(市交通局提供)

市交通局(DOT)日前公布布碌崙(布魯克林)華社的7、8大道改為單行道的具體計畫後，因改建後只剩一條車道、損失183個停車位，不少民代和社區代表都擔憂將造成當地交通更擁堵，呼籲當局三思；當局將在近期舉行線上聽證會，反對單車道計畫者呼籲民眾積極參與，向官員提問。

日落公園7、8大道39街至66街之間的街區將由雙向車道改為單行道，改建後只剩一條車道，兩旁是11呎寬的停車道，並加建一條6呎寬單車專用道；在8大道51街至60街之間，因人潮眾多，將在原本11呎寬的車道上拓寬人行道。

當局將在商業通道周圍新增95個2小時收費咪表停車位，就算如此，兩大道總共減少183個停車位；上述計畫雖涉及日落公園第七、貝瑞吉第十、以及公園坡(Park Slope)布碌崙第12社區委員會，但當局從未向他們發出通知。

「我不明白這計畫的邏輯，非常氣憤」，第七社區委員會副主席Julio Peña表示，該計畫會對當地造成巨大影響，不該匆忙執行；第十社區委員會地區經理人Josephine Beckmann也說，這是個大計畫，應該做更多外展工作，向公眾徵詢意見。

州眾議員白彼得(Peter Abbate)辦公室8日表示，該計畫肯定會加劇當地交通問題，一旦有人非法雙排停車或卸貨，整條大道就會停滯，到時救護車或消防車恐怕進退兩難；此外公車站位置也會做大調整，原本各站點僅相隔三條街，調整後將相隔五到七條街的距離，對於行動不便的長者和小孩非常不便。

白彼得表示，當局需要聆聽居民真實的心聲，而公眾會議就是不可錯過的機會，呼籲該兩大道上的商家和居民積極參與，否則定案後就為時已晚；下一次會議將在本月14日(周一)晚7時通過zoom視頻進行，meeting ID為973 3452 7174、密碼是909597，提供中文、廣東話和福州話翻譯。

布碌崙7、8大道改單行道，引起當地民眾和社區代表的強烈反對。(記者顏潔恩／攝影)
布碌崙7、8大道改單行道，引起當地民眾和社區代表的強烈反對。(記者顏潔恩／攝影)

8大道 日落公園 布碌崙

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