悼新冠死者 青木墓園設紀念牆

哀悼新冠死者的紀念牆再次回到青木墓園，呼籲親屬攜帶名牌和個人照片留念。(記者顏潔恩/攝影)

新冠肺炎疫情 在紐約市 爆發一年半，死亡人數超過5萬人，儘管疫情已取得很大程度的控制，但每日仍有人因此去世；為此布碌崙 (布魯克林)臨近8大道華社的青木墓園(Green-Wood Cemetery)設立哀悼新冠死者的紀念牆，呼籲家人帶死者的名牌(nameplate)、個人照片等展示在此處，悼念失去的至親至愛。

青木墓園去年5月份發起「念出亡者的名字」(Naming the lost)紀念牆，當時疫情爆發最為嚴重，所有親屬都未能妥善送死者最後一程，對他們而言是人生一大缺憾；紀念牆的設立希望能給他們帶來一絲慰藉，主辦方在現場置放紙筆讓路人留言，短短一周就有超過百人以多達六種語言留下感言，其中有不少中文留言者。

近日該組織再次設立紀念牆，並將活動命名為「我們銘記—社區的新冠哀悼」(WE REMEMBER: A COMMUNITY COVID MEMORIAL)，呼籲親屬將死者的名牌、個人照片等私人物品帶到5大道交25街的紀念牆，通過集體哀悼的方式互相安慰，展品將展示到本月28日(周一)。

項目成員特娜(Kay Turner)表示，正當紐約客在重開之際感到開心時，仍有人在持續對抗新冠病毒，一切還未結束；不僅如此，無數民眾沒走出喪失至愛之慟，「哀悼和緬懷還是需要做的事，『念出亡者的名字』必須繼續下去」，她也感謝青木墓園繼續支持該項目進行。

「我們在青木墓園工作的人親眼所見，新冠病毒怎樣給死者的親屬、家人，社區和經濟帶來重創。」青木墓園主席莫然(Richard J. Moylan said)表示，青木墓園是一個特殊的地方，讓死者的親人能來到這裡懷念他們的至愛，並記得他們曾經的存在如何給世界帶來美好。