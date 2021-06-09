疫苗瓶頸 11郵編區接種率僅三成

疫苗接種在4月6日達到高峰後，接種速度不斷在下降。（記者黃伊奕／攝影）

雖然州長葛謨近期宣布紐約州已經有68.6%成人接種了至少一劑疫苗 ，但全市仍有11個郵編區域接種率不過在30%左右，其中七個社區位於布碌崙 (布魯克林)，包括不少華裔居住的波羅園和海軍公園(Marina Park)。

根據紐約州日前公布的25個最低疫苗接種區域郵編，其中紐約市 占有11個，僅布碌崙就包括7個社區；其中威廉斯堡的郵編11211接種率最低，僅有31.5%；其次為海洋丘(Ocean Hill)、Bed-Stuy與皇冠高地(Crown Heights)所在的郵編11233，接種率31.8%，卡納西(Canarsie)所在的郵編11236，接種率也不過32.4%。

緊鄰布碌崙8大道的波羅園，郵編11219，接種率也僅33.8%，另外還有不少華裔居住的海軍公園，郵編11210，接種率也不過34.2%。

雖然紐約市仍有不少區域接種率較低，但根據紐約市府數據，全市疫苗接種在4月8日達到頂峰，當日接種數量高達11萬6510劑，隨後則不斷下滑；在6日(周日)當日全市僅接種約9182劑；雖然官方稱，通常周日接種數量最低，但5日全市接種率也不過2萬8141劑。

對於進一步推動接種疫苗，葛謨呼籲地方政府以及衛生部門集中將資源投放在這些低接種區域，表示一旦70%紐約客接種疫苗，就能放心全面解除所有防疫限制。

在疫苗接種站擔任翻譯工作的黃女士表示，現在疫苗接種工作推行確實越來越困難，以前對疫苗處於觀望態度的人，過去一個月大部分都隨著疫苗接種便利、身邊人勸解後，完成至少一針疫苗的接種，現在大部分都是對疫苗真正抗拒的人，這群人不管怎麼勸說都不會改變主意。