市議會公聽 世界日報提證詞 籲支持少數族裔媒體

羅格貴茲說，少數族裔媒體在社區中有很大影響，而且市府也依賴少數族裔媒體傳播重要的政策，應當增加對少數族裔媒體的支持。（視頻截圖）

市議員羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)此前提案，要求市府設立少數族裔媒體辦公室(Office of Ethnic and Community Media)，增加經費投入並提高支出透明度；市議會政府運作委員會(Committee on Governmental Operations)8日就此提案舉行公聽會，世界日報 也提交證詞，呼籲市府加大對少數族裔媒體的支持力度。

該提案要求市府，確保每年用於紙本、數位出版品、電視、廣播的廣告支出，須有一半投入少數族裔媒體；在進行廣告支出時，須優先考慮少數族裔和女性創立的媒體；該提案還計畫修改市憲章，成立市長少數族裔媒體辦公室，統籌少數族裔媒體事宜。

羅格貴茲表示，紐約市 民的語言超過200種，22%的市民英語水平有限，36.7%的市民是外國出生；同時，全市有超過300家少數族裔媒體，使用的語言多達39種，為少數族裔社區提供大量有益的信息；然而數據顯示，市府投入的廣告支出中，僅有18%給了少數族裔媒體。

羅格貴茲說，很多移民雖然沒有入籍，但是仍在辛苦工作，一直在繳稅，「他們有權了解市府的廣告支出用在了哪裡；少數族裔媒體在社區中有很大影響，而且市府也依賴少數族裔媒體傳播重要的政策，紐約市應該增加對少數族裔媒體的支持。」

世界日報也提交證詞，表示作為市府和社區的橋樑，已經服務華裔社區46年，成為華裔民眾生活中不可或缺的信息來源；而且疫情 期間世界日報的角色愈發關鍵，為民眾提供各種防疫信息；但近年來隨著各大線上媒體平台不斷侵蝕，傳統媒體的生存空間不斷被擠壓，疊加疫情危機則更給小商業者帶來更多挑戰，因此少數族裔媒體亟需市府支持。