市議會公聽 世界日報提證詞 籲支持少數族裔媒體

市議員羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)此前提案,要求市府設立少數族裔媒體辦公室(Office of Ethnic and Community Media),增加經費投入並提高支出透明度;市議會政府運作委員會(Committee on Governmental Operations)8日就此提案舉行公聽會,世界日報 也提交證詞,呼籲市府加大對少數族裔媒體的支持力度。

該提案要求市府,確保每年用於紙本、數位出版品、電視、廣播的廣告支出,須有一半投入少數族裔媒體;在進行廣告支出時,須優先考慮少數族裔和女性創立的媒體;該提案還計畫修改市憲章,成立市長少數族裔媒體辦公室,統籌少數族裔媒體事宜。

羅格貴茲表示,紐約市 民的語言超過200種,22%的市民英語水平有限,36.7%的市民是外國出生;同時,全市有超過300家少數族裔媒體,使用的語言多達39種,為少數族裔社區提供大量有益的信息;然而數據顯示,市府投入的廣告支出中,僅有18%給了少數族裔媒體。

羅格貴茲說,很多移民雖然沒有入籍,但是仍在辛苦工作,一直在繳稅,「他們有權了解市府的廣告支出用在了哪裡;少數族裔媒體在社區中有很大影響,而且市府也依賴少數族裔媒體傳播重要的政策,紐約市應該增加對少數族裔媒體的支持。」

世界日報也提交證詞,表示作為市府和社區的橋樑,已經服務華裔社區46年,成為華裔民眾生活中不可或缺的信息來源;而且疫情 期間世界日報的角色愈發關鍵,為民眾提供各種防疫信息;但近年來隨著各大線上媒體平台不斷侵蝕,傳統媒體的生存空間不斷被擠壓,疊加疫情危機則更給小商業者帶來更多挑戰,因此少數族裔媒體亟需市府支持。