紐約客談／時薪不到4元 外賣郎等待遲來的正義

外賣郎戴著口罩、日曬雨淋，穿梭在巷弄間送餐，賺取每個小時不到4元的薪水。圖為去年冬天下大雪時，一名外賣郎在皇后區騎車送餐。(記者顏嘉瑩/攝影)

去年新冠肺炎疫情 期間，紐約市 民居家避疫，餐飲業靠著外賣繼續維持生意，而外賣郎則是戴著口罩、日曬雨淋，穿梭在巷弄間送餐，賺取每個小時不到4元的薪水，維持著家計。

做外賣郎工作內容門檻不高，又沒有語言限制，在紐約市內甚至連車都不需擁有，只要一台腳踏車，靠著雙腳踏遍五大行政區，讓不少移民投身成為外賣郎，其中有很不少是華裔。

這群人過去就默默地服務，很少受到大眾關注，直到疫情期間，人們才發現，外賣郎也是站在疫情前線的無名英雄。

為外賣郎及餐館業者維權，市議會提出七條系列提案，在公聽會上，一名西語裔外賣郎表示，他在過去兩年送餐，每天工時長達10到12個小時，但一天只能賺到100多元，日前他的兩台電動腳踏車壞掉，總共損失3000元，他呆坐在房內問自己：應該要花錢買腳踏車、付房租，還是養小孩？

這並非唯一在公聽會上提出工資太少的外賣郎，幾乎每個作證的人都提到不僅時薪低，還要自己支付醫療保險 等工作支出。

根據「紐約時報」日前報導，紐約市在2020年4月疫情最嚴重的時候，外賣郎平均可收到16%的小費，隨著疫情緩和，小費減少了，只收到每筆訂單的14%；另一個在公聽會上作證的外賣郎說，如今一個訂單大約3元收入，運氣好一點時一小時最多可做到三份訂單，「但在紐約市，有誰可以靠著時薪10元生活下去？」

隨著市議會的系列提案，可望為外賣郎帶來遲來的正義，作為顧客的我們，下次也不妨慷慨一點，以實際金額感謝這群人的默默付出。

(紐約客談，每周二至周六見報。)