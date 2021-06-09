市議會七提案 保護餐飲業和外賣郎權益

外賣郎在疫情期間及極端天氣下服務民眾，但權益並沒有得到應有保障。（Getty Images）

市議會消費者事務與商業許可委員會(Committee on Consumer Affairs and Business Licensing)8日舉辦公聽會，對多項保護餐飲業和外賣員工權益的提案進行公聽，指出新冠疫情 期間，眾多餐館業者和外賣郎作為一線工作者，支持著紐約市 民維持日常生活，如今該用相關法律來為其疫後復甦及權益提供更多保障。

當天公聽會針對七項相關提案進行討論，由市議員雷諾索(Antonio Reynoso)提出的2163號提案，將允許餐飲業者將10%的「疫情恢復費」提高至15%，同時支付員工每小時工資最少15元；紀思庭(Justin Brannan)提出的2288號和2289號提案，則要求第三方外送平台免費向外賣郎提供餐食保溫袋，並允許外賣郎自行設定想要送餐的範圍及路線。

蘭德(Brad Lander)提出的2294號提案，則要求第三方外賣平台支付外賣郎最低時薪 ；萬齊家(Carlos Menchaca)提出的2296號提案，要求第三方外賣平台提供更多元的方式，來支付外賣郎薪水；利華娜(Carlina Rivera)提出的2298號提案，要求餐館免費提供廁所給外賣郎使用；包爾斯(Keith Powers)提出的2311號提案，則允許餐館透過第三方外送平台取得客戶資料，進行行銷。

市議會消費者事務與商業許可委員會主席阿亞拉(Diana Ayala)表示，由於外賣郎中有許多為無證客移民，在疫情期間無法獲得政府補助，為了養家只能冒著風險為紐約人送餐；而不少第三方外送平台規定外賣郎必須走特定的道路、在一定時間內送達餐點等苛刻要求，而外賣郎的上廁所、最低薪資等基本人權要求，卻沒有獲得應有保障。

阿亞拉也提到，疫情對餐飲業影響大，造成全市40%的餐館關門，該七項提案將可以對餐館業者和外賣郎提供保護和支持。

蘭德要求外賣平台支付外賣郎符合紐約市規定的最低時薪15元，表示在疫情期間外送生意成長了215%，但以工時和收到的薪資換算下來，有不少外賣郎只獲得不到4元的時薪，「他們在疫情期間餵飽我們，但這些外送平台卻給極少的薪資，讓外賣郎挨餓。」

2294號提案將要求市消費者與勞工保護局(Department of Consumer and Worker Protection)針對第三方外送平台提供給外賣郎的工作環境進行研究，收集包括收入、開銷、工作需求設備、工時及工作安全等資訊，並根據研究結果，制定外賣郎在每次送餐可獲得的合理基本薪資。

州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)當天也參與線上公聽，表示對系列提案的支持；她表示，外賣郎沒有一個真正的組織或工會來協助發聲，在疫情期間他們也是必要行業、前線英雄，希望市議會能夠透過系列提案幫助他們，獲得應有的保障。