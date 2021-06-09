槍擊案暴增 紐約市警攜手聯邦AFT 打擊非法槍枝交易

紐約市槍擊案件量大增，市長白思豪呼籲聯邦加強槍枝管制。（本報檔案照）

市警數據顯示，今年年初至今，全市槍擊案件數量比去年同期增加68%，市長白思豪(Bill de Blasio)呼籲聯邦加強槍枝管制，8日，紐約市警與聯邦菸酒槍炮及爆裂物管理局(AFT)宣布成立聯合情報中心，打擊非法槍枝交易。

CompStat數據顯示，今年年初至今，全市發生602宗槍擊案件，造成687人受傷或死亡；去年同期，共發生358起槍擊案，409人受傷或死亡。

根據往年數字，槍枝暴力事件會隨著氣溫升高而增加，如去年5月發生100起槍擊案件，比4月的56起增加近一倍；去年6月該數字再翻一番，增至205起。

上周末，皇后區一名十歲男童被槍殺，白思豪指出，新冠疫情期間大量槍枝流入紐約市，僅靠市警無法阻止槍枝走私，聯邦應加強槍枝管控；他並指出假釋者經常是槍枝暴力的肇事者和受害者，他呼籲州府加快通過立法，為出獄者提供更多幫助和服務。

白思豪8日宣布，紐約市警和ATF成立聯合情報中心，該中心將使用新技術與傳統偵查方式相結合，追蹤設計犯罪的武器來源，「此前市府和市警專注於應對新冠疫情，很多警員感染新冠，市警打擊犯罪的能力有所削弱」，如今他們會加大力度集中管控槍擊案件。

ATF特工John B. DeVito表示，在該情報中心的全面運營下，抓住嫌犯將不再是能不能夠抓到的問題，而只是何時抓到嫌犯的問題。