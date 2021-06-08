史島華裔居民激增 新村巷華人商圈發展猛

史泰登島新村巷近期不斷迎來一個又一個印著中文的商舖開業。（記者黃伊奕／攝影）

隨著布碌崙 (布魯克林)房市水漲船高，越來越多華裔 搬至史泰登島 居住，也進一步帶動華裔商家入駐；尤其是當地歷史悠久的新村巷(New Drop Lane)商業街，新冠疫情以來迎來一家又一家的華人商鋪，發展勢頭猶如早些年的布碌崙8大道華社。

史泰登島的新村巷商業界近期連續迎來多家華裔經營商舖開業，包括布碌崙華人健康協會新會址、紐約雲智音樂藝術學院等；雲智音樂藝術學院負責人林美雲表示，以往史泰登島華裔家長如果想要培養孩子才藝通常前往布碌崙8大道，隨著島上華裔家庭越來越多，他們決定在疫情期間在史泰登島開設分店，更好服務當地華裔學生。

99 Plaza地產投資公司董事長林寶珍則表示，新村巷商業街歷史悠久，最早只有寶島茶樓和一家華裔美甲店，但隨著布碌崙房價越來越貴，這條短短一到一哩的商業街現在開設有99號餐廳、喜悅之家老人中心、冰淇淋店、理髮店等數十家華裔經營的商鋪；目前當地還有一家奶茶店即將開業、多個餅屋、美容點等多家華裔店鋪仍在洽談中，「幾乎每天都有華裔前來當地考察，如果保持這樣的發展勢頭，很有可能成為另外一條『8大道』。」

地產律師黃真也稱自己從事地產行業多年，經歷了8大道、86街、18大道等多個華裔集中商業街發展，以往均以布碌崙為主，但現在80%過戶客戶都是在史泰登島；無論是華裔偏愛的獨立屋、二家庭、商業地產都逐漸轉向史泰登島，甚至也有人在打聽大面積的廠房，以便經營大型華人超市，「這種轉變非常明顯。」

99連鎖餐飲集團業主林里舉表示，自己在2019年在新村巷開設了一家火鍋店，當時選擇該地址原因比較簡單，商業街氣氛濃厚、地段中心，無論前往島上任何區域都在20分鐘車程之內；這幾年史泰登島憑藉自己合理的房價、優越的生活品質與便利的交通等優點吸引了越來越多華裔遷入，而且大部分華裔都是遷入了郵編10306這個區域，周圍也隨之出現越來越多的華裔商舖，「我們很有信心，當地很快會成為又一個新的華裔商業圈。」