我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾53%成人 已完成疫苗接種

台本土確診增219例、22死 陳時中：無放鬆本錢

史島華裔居民激增 新村巷華人商圈發展猛

記者黃伊奕／紐約報導
史泰登島新村巷近期不斷迎來一個又一個印著中文的商舖開業。（記者黃伊奕／攝影）
史泰登島新村巷近期不斷迎來一個又一個印著中文的商舖開業。（記者黃伊奕／攝影）

隨著布碌崙(布魯克林)房市水漲船高，越來越多華裔搬至史泰登島居住，也進一步帶動華裔商家入駐；尤其是當地歷史悠久的新村巷(New Drop Lane)商業街，新冠疫情以來迎來一家又一家的華人商鋪，發展勢頭猶如早些年的布碌崙8大道華社。

史泰登島的新村巷商業界近期連續迎來多家華裔經營商舖開業，包括布碌崙華人健康協會新會址、紐約雲智音樂藝術學院等；雲智音樂藝術學院負責人林美雲表示，以往史泰登島華裔家長如果想要培養孩子才藝通常前往布碌崙8大道，隨著島上華裔家庭越來越多，他們決定在疫情期間在史泰登島開設分店，更好服務當地華裔學生。

99 Plaza地產投資公司董事長林寶珍則表示，新村巷商業街歷史悠久，最早只有寶島茶樓和一家華裔美甲店，但隨著布碌崙房價越來越貴，這條短短一到一哩的商業街現在開設有99號餐廳、喜悅之家老人中心、冰淇淋店、理髮店等數十家華裔經營的商鋪；目前當地還有一家奶茶店即將開業、多個餅屋、美容點等多家華裔店鋪仍在洽談中，「幾乎每天都有華裔前來當地考察，如果保持這樣的發展勢頭，很有可能成為另外一條『8大道』。」

地產律師黃真也稱自己從事地產行業多年，經歷了8大道、86街、18大道等多個華裔集中商業街發展，以往均以布碌崙為主，但現在80%過戶客戶都是在史泰登島；無論是華裔偏愛的獨立屋、二家庭、商業地產都逐漸轉向史泰登島，甚至也有人在打聽大面積的廠房，以便經營大型華人超市，「這種轉變非常明顯。」

99連鎖餐飲集團業主林里舉表示，自己在2019年在新村巷開設了一家火鍋店，當時選擇該地址原因比較簡單，商業街氣氛濃厚、地段中心，無論前往島上任何區域都在20分鐘車程之內；這幾年史泰登島憑藉自己合理的房價、優越的生活品質與便利的交通等優點吸引了越來越多華裔遷入，而且大部分華裔都是遷入了郵編10306這個區域，周圍也隨之出現越來越多的華裔商舖，「我們很有信心，當地很快會成為又一個新的華裔商業圈。」

華裔 史泰登島 布碌崙

上一則

網紅幫大忙 華裔軍品店1天獲10萬善款

下一則

力行綠生活 州參議員劉醇逸騎單車11小時到州府

延伸閱讀

華生憶霸凌 反對剝奪市警校園管轄權

華生憶霸凌 反對剝奪市警校園管轄權
紐約欠租率降 52%華人房東願招租

紐約欠租率降 52%華人房東願招租
羊頭灣輪椅嫌犯 毀人車盜走千元財物

羊頭灣輪椅嫌犯 毀人車盜走千元財物
紐約端午文化節 13日羊頭灣登場

紐約端午文化節 13日羊頭灣登場
布碌崙貝瑞吉夏季系列活動重啟 商家快報名

布碌崙貝瑞吉夏季系列活動重啟 商家快報名

熱門新聞

婦人被毆臉，跌坐在一旁。(截自現場監視器畫面)

紐約華埠非裔男突揮拳 華婦被打到跌坐在地

2021-05-31 20:23
上月24日攻擊林瑋致死的嫌犯菲格羅亞被警方逮捕，以誤殺罪名移送法辦。(取自ABC6視頻截圖)

嫌犯一拳致費城中餐館老闆身亡 警：不是仇恨犯罪

2021-06-04 14:42
涉嫌攻擊亞裔女子被通輯的嫌犯。（紐約市警提供）

亞裔女搭紐約地鐵被拐杖毆打 嫌被通緝 警列仇恨犯罪

2021-06-02 20:20
涉嫌布碌崙(布魯克林)地鐵暴力案的兩名嫌犯。(市警提供)

紐約市地鐵又發生暴力案 14歲少年遭人圍攻搶劫

2021-06-03 16:33
18歲華裔大學生潘佳仁選市主計長，成為紐約市最年輕參選者。(潘佳仁提供)

史上最年輕 18歲潘佳仁參選紐約市主計長

2021-06-01 09:47
涉嫌殺害耶魯華生蔣凱文的兇嫌潘勤軒，尋求降低保釋金額。(警方提供)

潘勤軒取回眼鏡、獲准使用電話 申請保釋金降至100萬

2021-06-04 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境
布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任

布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任
「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水
Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術