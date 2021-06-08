網紅幫大忙 華裔軍品店1天獲10萬善款

姚慶國疫情下堅持經營，收穫老主顧們的攜手幫助。(記者張晨／攝影)

「我真的是一個非常幸運的人。」57歲的華裔小商家姚慶國在曼哈頓下東城的店，因新冠疫情 失去作為主要客源的遊客群體，每月6500元高額店租讓他幾度考慮關店，但自那時起，多位與他熟識的各族裔顧客伸出援手，幫他在網上籌款，就在7日，電影導演赫勒(Nicolas Heller)與擁有千萬粉絲的攝影博客「紐約人」(Humans of New York)兩大「網紅」為其發起籌款，僅一天就籌得達10萬元。

姚慶國1982年與母親一起從中國廣東移民 來美，「那時我一句英文也聽不懂，更不會說。」他回憶道，自己第一分工作是在街上賣雨傘，也是在那時結識了在軍服愛好者中頗有名氣的「Army & Navy Bags」店當時的業者；此後他隔三岔五就去幫忙看店，友善踏實的態度吸引了很多回頭客。

七年後的一天，老闆將店鋪的鑰匙遞到了姚慶國的手裡，將店轉讓給他，表示「我老了，以後這家店就麻煩你了，希望你能好好將它經營下去。」

新冠的爆發使所有人都猝不及防，該店也被迫關門數月，在2020年6月恢復經營後，生意也大不如前，但在許多老主顧的幫助下，他收到了幾千元的善款以解燃眉之急；姚慶國表示，當然想過關店了之，但一想到前老闆的囑託和老顧客們的幫助，他心裡就有萬分不捨。

去年12月，「紐約時報 」將姚慶國在疫情之下苦撐經營的小商家代表，進行長篇報導，他也因此獲得更多關注，有更多顧客慕名而來，生意也有所起色；但姚慶國表示，「在紐約，又是移民又是小商家的太多了」，只有很少人像自己這樣幸運得到關注，獲得幫助，但有更多的人被遺忘，被迫放棄養家糊口的營生。

本月赫勒與「紐約人」強強聯手，兩大流量網紅將姚慶國和「Army & Navy Bags」作為幫扶對象，籌款鏈接發布僅一天，就收到了超過10萬元的善款。

赫勒當天也向本報表示，姚慶國是他見過的最善良的人之一，人們看到的都是紐約的快節奏和紐約人的冷漠，但若真的是走近這些小商家，就會發現他們都是在用真心對待每一位顧客；「紐約需要這樣的人，我也很高興能幫助他們，讓他們不至於為失去生意而日夜擔憂。」