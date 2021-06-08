「與我們在華埠相見」 免費導覽華埠、嘗美食

多個組織合作，將於17日舉行「與我們在華埠相見」活動，促進社區觀光。(記者顏嘉瑩／攝影)

獨立非營利機構「更好紐約 協會」(Association for a Better New York)與多個社區機構合作，將於17日(周四)在曼哈頓華埠 舉辦「與我們在華埠相見」(Meet us in Chinatown)活動，帶著民眾體驗華埠文化、美食 ，更鼓勵民眾消費，以促進社區觀光。

「更好紐約協會」與國寶銀行、華埠核心街區聯盟(Chinatown Core Block Association)、心目華埠(Think! Chinatown)、「歡迎來華埠」(Welcome to Chinatown)，以及Lyft合作，共同舉辦「與我們在華埠相見」活動；根據活動介紹，該活動主要為慶祝及支持華埠的豐富人文、歷史、傳統以及社區。

參加者只要上網登記，就可免費與主辦方一起品嘗社區美食、甜點、茶品，還有專人帶領或是語音導覽，一同漫步華埠，了解社區的歷史、建築；為了讓活動更有趣， 主辦方也組織了尋寶遊戲和壁畫體驗，獲勝者可贏得獎品。

「更好紐約協會」表示，為了鼓勵民眾消費，只要提供在社區小商家消費超過50元的證明，就能夠獲得一份精美小禮。

活動即日起開放報名，時間為17日下午4時至晚8時，集合地點在且林士果的劉錦方場(Kimlau Square)，更多資訊及報名可上https://www.eventbrite.com/e/meet-us-in-chinatown-tickets-156290632489。