「與我們在華埠相見」 免費導覽華埠、嘗美食

多個組織合作,將於17日舉行「與我們在華埠相見」活動,促進社區觀光。(記者顏嘉瑩/攝影)

獨立非營利機構「更好紐約 協會」(Association for a Better New York)與多個社區機構合作,將於17日(周四)在曼哈頓華埠 舉辦「與我們在華埠相見」(Meet us in Chinatown)活動,帶著民眾體驗華埠文化、美食 ,更鼓勵民眾消費,以促進社區觀光。

「更好紐約協會」與國寶銀行、華埠核心街區聯盟(Chinatown Core Block Association)、心目華埠(Think! Chinatown)、「歡迎來華埠」(Welcome to Chinatown),以及Lyft合作,共同舉辦「與我們在華埠相見」活動;根據活動介紹,該活動主要為慶祝及支持華埠的豐富人文、歷史、傳統以及社區。

參加者只要上網登記,就可免費與主辦方一起品嘗社區美食、甜點、茶品,還有專人帶領或是語音導覽,一同漫步華埠,了解社區的歷史、建築;為了讓活動更有趣, 主辦方也組織了尋寶遊戲和壁畫體驗,獲勝者可贏得獎品。

「更好紐約協會」表示,為了鼓勵民眾消費,只要提供在社區小商家消費超過50元的證明,就能夠獲得一份精美小禮。

活動即日起開放報名,時間為17日下午4時至晚8時,集合地點在且林士果的劉錦方場(Kimlau Square),更多資訊及報名可上https://www.eventbrite.com/e/meet-us-in-chinatown-tickets-156290632489。