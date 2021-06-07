紐約端午文化節 13日羊頭灣登場

紐約端午節組委會宣布舉辦「2021紐約端午文化節」。（主辦方提供）

紐約端午節組委會將於13日(周日)在布碌崙 (布魯克林)舉行「2021紐約端午文化節」，慶祝節日到來的同時，也讓紐約居民緩解一年多疫情 帶來的壓抑心情，同時祈福紐約市 早日從疫情打擊中徹底恢復。

主辦方於6日在布碌崙羊頭灣U大道介紹活動詳情，活動將在13日下午2時至5時，在布碌崙羊頭灣S大道東14街至東15街的凱利公園(Kelly Park)舉行；屆時現場不僅有舞龍舞獅、氣功、少林武術、民族舞蹈等傳統節目表演，主辦還會免費派送粽子、現場製作的北京冰糖葫蘆以及大量免費禮物。

端午節組委會成員、美國貴州同鄉會會長金玉貽感謝大家的支持，團結一致將原本的一個想法很快確保得到實施，讓中華傳統文化能發揚光大；活動籌備人黃偉靈表示通過參與主辦此次活動，不僅感受到了濃濃的故鄉情懷，也感受到了華裔之間不可分割的血脈相連之情。

此次活動得到不少紐約社團和企業商家的支持，主辦方呼籲各界人士積極出席該活動，享受美好佳節的同時，也讓更多海外出生、成長的下一代華裔更好了解中華文化與歷史，並且為紐約祈禱祝福，真正戰勝疫情。