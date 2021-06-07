我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

紐約端午文化節 13日羊頭灣登場

記者黃伊奕／紐約報導
紐約端午節組委會宣布舉辦「2021紐約端午文化節」。（主辦方提供）
紐約端午節組委會宣布舉辦「2021紐約端午文化節」。（主辦方提供）

紐約端午節組委會將於13日(周日)在布碌崙(布魯克林)舉行「2021紐約端午文化節」，慶祝節日到來的同時，也讓紐約居民緩解一年多疫情帶來的壓抑心情，同時祈福紐約市早日從疫情打擊中徹底恢復。

主辦方於6日在布碌崙羊頭灣U大道介紹活動詳情，活動將在13日下午2時至5時，在布碌崙羊頭灣S大道東14街至東15街的凱利公園(Kelly Park)舉行；屆時現場不僅有舞龍舞獅、氣功、少林武術、民族舞蹈等傳統節目表演，主辦還會免費派送粽子、現場製作的北京冰糖葫蘆以及大量免費禮物。

端午節組委會成員、美國貴州同鄉會會長金玉貽感謝大家的支持，團結一致將原本的一個想法很快確保得到實施，讓中華傳統文化能發揚光大；活動籌備人黃偉靈表示通過參與主辦此次活動，不僅感受到了濃濃的故鄉情懷，也感受到了華裔之間不可分割的血脈相連之情。

此次活動得到不少紐約社團和企業商家的支持，主辦方呼籲各界人士積極出席該活動，享受美好佳節的同時，也讓更多海外出生、成長的下一代華裔更好了解中華文化與歷史，並且為紐約祈禱祝福，真正戰勝疫情。

紐約市 布碌崙 疫情

上一則

布碌崙貝瑞吉夏季系列活動重啟 商家快報名

下一則

黃敏儀競選市議員 孟昭文、史塔文斯基及各族裔女性相挺

延伸閱讀

遊民乞討不成 紐約亞裔母女遭潑水罵「他媽的中國佬」

遊民乞討不成 紐約亞裔母女遭潑水罵「他媽的中國佬」
紐約華裔退伍軍人會 伍元天就任新主席

紐約華裔退伍軍人會 伍元天就任新主席
布碌崙籃球比賽 促進各族裔青少年感情

布碌崙籃球比賽 促進各族裔青少年感情

坐牢的感覺

坐牢的感覺
紐約渡輪擱淺進水 百人獲救 三人受傷

紐約渡輪擱淺進水 百人獲救 三人受傷

熱門新聞

婦人被毆臉，跌坐在一旁。(截自現場監視器畫面)

紐約華埠非裔男突揮拳 華婦被打到跌坐在地

2021-05-31 20:23
上月24日攻擊林瑋致死的嫌犯菲格羅亞被警方逮捕，以誤殺罪名移送法辦。(取自ABC6視頻截圖)

嫌犯一拳致費城中餐館老闆身亡 警：不是仇恨犯罪

2021-06-04 14:42
涉嫌攻擊亞裔女子被通輯的嫌犯。（紐約市警提供）

亞裔女搭紐約地鐵被拐杖毆打 嫌被通緝 警列仇恨犯罪

2021-06-02 20:20
涉嫌布碌崙(布魯克林)地鐵暴力案的兩名嫌犯。(市警提供)

紐約市地鐵又發生暴力案 14歲少年遭人圍攻搶劫

2021-06-03 16:33
18歲華裔大學生潘佳仁選市主計長，成為紐約市最年輕參選者。(潘佳仁提供)

史上最年輕 18歲潘佳仁參選紐約市主計長

2021-06-01 09:47
涉嫌殺害耶魯華生蔣凱文的兇嫌潘勤軒，尋求降低保釋金額。(警方提供)

潘勤軒取回眼鏡、獲准使用電話 申請保釋金降至100萬

2021-06-04 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命

林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命
失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到
梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」

梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」
言承旭新片中國上映 慘成炮灰

言承旭新片中國上映 慘成炮灰
張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光

張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光