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布碌崙貝瑞吉夏季系列活動重啟 商家快報名

記者顏潔恩／紐約報導
貝瑞吉兩大商改區宣布重啟夏季活動。(本報檔案照)
貝瑞吉兩大商改區宣布重啟夏季活動。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)貝瑞吉以往夏季舉行的一系列活動(Summer Stroller)深受民眾喜愛，去年因新冠疫情取消後，今年已確定回歸，將在6、7月陸續登場，主辦方也呼籲社區商家積極報名參與。

為了刺激經濟，貝瑞吉3大道商會、5大道商改區(5th Ave Business Improvement District)等積極推動「開放街道」(Open Street)、夏季慶典活動，封鎖當地部分街道來提供民眾活動空間；除小商家、餐飲業者能在街道上擺攤販賣外，也會邀請社區機構擺攤，為民眾提供各類資訊。

「夏季活動重啟，是紐約市擊敗病毒的象徵。」3大道商會負責人哈威(Robert Howe)表示，時間已經定下，大型的慶典活動將在7月9日、16日以及8月6日、13日(周五)舉行，具體時間和地點將稍後定奪，屆時將有食物販賣、音樂和娛樂節目供民眾觀賞。

另一方面，5大道商改區也正在商議有關計畫，確定從6月起的每個月最後一個周五，在5大道72至85街之間，將封街供活動場地，預計將一直持續到9月。

兩個單位目前都邀請有意參與的商家、演出團體等，與他們取得聯繫，3大道商會活動可電郵至[email protected]、5大道商改區活動則電郵至[email protected]

商改區 紐約市 布碌崙

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